Europa zet zich schrap voor escalatie van gasoorlog met Rusland

Het was een omineuze brief, die Gazprom eind vorige week aan zijn grootste klanten in Europa stuurde. Op dit moment kan het Russische staatsgasbedrijf geen enkele garanties meer geven omtrent leveringen, viel erin te lezen. En daar kon Gazprom zelf niets aan doen. „Uitzonderlijke” omstandigheden buiten zijn invloed waren hier debet aan, aldus het concern.

Welke omstandigheden dat waren, vermeldde Gazprom niet, aldus persbureau Reuters, dat de hand op de brief legde. Maar het weerhield Gazprom er niet van direct zwaar geschut in te zetten om klanten af te houden van eventuele schadeclaims wegens tekortschietende leveranties. Gazprom zei zich met terugwerkende kracht, vanaf 14 juni, te beroepen op de zogeheten force majeure clausule in zijn contracten. Dat is een veelgebruikte juridische bepaling waarmee een bedrijf, mits het standhoudt bij de rechter, klanten op afstand kan houden wegens overmacht.

De timing van de brief kon niet veel pikanter. Komende donderdag moet duidelijk worden of Gazprom de gastoevoer naar Europa via de cruciale pijpleiding Nord Stream 1 hervat of niet. Die toevoer werd vorige week maandag compleet stilgelegd, in verband met jaarlijks ‘regulier’ onderhoud. Donderdag moet het onderhoud officieel afgerond zijn, en het gas weer gewoon soepel gaan stromen, beloofde Gazprom eerder.

Of dat ook echt gaat gebeuren, is nu volgens sommige gasexperts nog onzekerder geworden. Zij zien in de brief een „eerste hint” in dat het na donderdag helemaal niet goedkomt, en dat hiermee de „volgende escalatie” in de gasoorlog tussen Rusland en Europa begint. Nord Stream 1 is een van de hoofdaders van de Europese gasvoorziening. Gaat hij niet meer open, of maar mondjesmaat, dan stevent Europa vrijwel zeker af op een verlammende wintercrisis, waarbij gas verplicht op rantsoen gaat en een zware recessie onvermijdelijk is.

Tegelijk kwamen uit Rusland dinsdagmiddag ook andere berichten: Reuters meldde op basis van anonieme bronnen dat Gazprom de gasleveranties vanaf donderdag in ieder geval wel zou hervatten. Maar tot op welk niveau, bleef onduidelijk. Zeker is volgens het persbureau dat dit minder is dan de normale, volledige capaciteit. Ook dat blijft problematisch voor de EU.

Kerncentrales

Meerdere lidstaten zetten zich daarom schrap voor donderdag. In Duitsland is onlangs de alarmfase afgekondigd, nadat Rusland op 14 juni (het moment vanaf waar Gazprom immuniteit wil voor schadeclaims) de gasleveranties voor het eerst deels terugschroefde. De Duitse coalitiepartijen spelen voorzichtig met het idee om de drie kerncentrales, die uitgeschakeld moesten worden na de ramp in Fukushima in 2014, in geval van nood toch wat langer open te houden. Nog onpopulairder mogelijk: zelfs een snelheidslimiet op de onbegrensde Duitse snelwegen zou een optie kunnen zijn, in een poging om energie te besparen.

Andere landen, die veelal minder afhankelijk zijn van Russisch gas, reageren ogenschijnlijk minder ongerust. In Nederland beweerde Gasunie vorige week nog dat zelfs als er helemaal geen Russisch gas meer komt, er geen tekorten zullen optreden deze winter. Er komt voldoende gas binnen via andere leveranciers en de gasopslagen zouden op schema liggen om voldoende gevuld te zijn voor het koude seizoen. Nederland importeert zo’n 15 procent van het gas dat het verbruikt uit Rusland.

Wellicht voor deze minder gealarmeerde EU-landen had de energiewaakhond van het Westen, het Internationaal Energieagentschap (IEA), afgelopen maandag een stevige boodschap. Fatih Birol, baas van dat agentschap, waarschuwde in de meest indringende bewoordingen tot nog toe, dat Europa véél meer moet doen om een ramp te voorkomen. Wil de EU nog „enige kans maken” een horrorwinter af te wenden, dan moeten lidstaten hun gasverbruik flink verder terugdringen, aldus Birol, en wel meteen. Het was „code rood”.

Minimaal 15 procent reductie

In Brussel, bij de Europese Commissie, lijkt dat besef ook steeds meer te dagen. Woensdag komt die met een soortgelijke oproep aan lidstaten om zo snel mogelijk meer gas te besparen, door bijvoorbeeld ‘bonussen’ aan bedrijven en huishoudens uit te delen. De Commissie wil volgens uitgelekte conceptversies ook concrete doelen hieraan verbinden: minimaal 15 procent reductie tot de winter – ook voor landen die niet afhankelijk zijn van Russisch gas, zoals Spanje.

En als het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks, meent de Commissie zelfs: ze wil naar verluidt de doelen wettelijk verplicht maken, mochten lidstaten hierna nog steeds niet of onvoldoende in actie komen (al is het maar de vraag of zo’n verplichting er ook door kan komen bij de lidstaten).

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deed maandag een eigen duit in het zakje. Trots kondigde ze aan dat de EU een deal heeft gesloten met het autoritaire geleide Azerbeidzjan voor een verdubbeling van de gasleveranties uit dat land. Of dat veel gaat helpen tegen de dreigende wintercrisis, is de vraag. Azerbeidzjan is nu slechts een kleine leverancier, en de verdubbeling moet pas tegen 2027 gerealiseerd zijn.