Een huiselijk leven, daar verlangt Oranje-ster Lieke Martens vooral naar

Lieke Martens verlaat teleurgesteld het veld tijdens het groepsduel met Zwitserland op het EK in Engeland. Foto Gerrit van Keulen / ANP

Je zou kunnen zeggen dat de carrière van voetbalster Lieke Martens (29) begon in een blokkendoosflat in Amsterdam-Osdorp. Vanuit het Limburgse Nieuw Bergen reisde ze er als vijftienjarige heen. Met gemengde gevoelens, want nog voor aankomst wist ze dat ze haar ouders, broers en zus vreselijk zou gaan missen.

De ‘pretflat’ werd Meer en Vaart wel genoemd. Met elf andere voetbalsters woonde Martens aan een lange, zandkleurige gang. De meiden deelden een keuken, maar hadden hun eigen badkamer. „Als je zin had in een praatje, zette je je deur open. Zo niet, dan trok je hem dicht”, zegt oud-flatgenoot Michelle van der Laan, die ook uit het zuiden van het land komt en in de weekenden per trein met Martens huiswaarts reisde – een tas vol vuile was tussen de voeten geklemd.

De voetbaltalenten namen deel aan een project van de voetbalbond KNVB en het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Ze trainden op de velden van de Hogeschool van Amsterdam en volgden lessen aan een zogenoemde LOOT-school. Hesterine de Reus, als coach betrokken bij het talentenproject, kan zich de Lieke Martens van toen nog goed herinneren. „Ze had niet die directe, Amsterdamse mentaliteit van sommige andere speelsters. En ze had veel last van heimwee. Ik ben vaker ’s avonds vanuit Zeewolde naar Amsterdam gereden omdat zij niet even naar Limburg kon als zij haar moeder miste.”

Eigenlijk was Martens te jong om aan het project deel te nemen, zegt De Reus. Maar ze kon goed voetballen en had een enorme wil om te slagen. „Ik vind het heel knap hoe ze zich door die periode heen heeft gebeten. Lieke koos niet voor de makkelijke weg.”

Veertien jaar later wordt Martens opnieuw op de proef gesteld. De KNVB maakte dinsdag bekend dat zij tijdens de groepswedstrijd tegen Zwitserland, afgelopen zondag, een voetblessure heeft opgelopen. Ze komt tijdens het EK niet meer in actie en gaat naar huis. „Verschrikkelijk nieuws voor Lieke en voor ons”, reageerde bondscoach Mark Parsons, die geen vervanger meer kan oproepen.

Na een lange periode van sportieve voorspoed – op het EK van 2017 was ze een van de uitblinkers, ze werd dat jaar verkozen tot beste speelster van de wereld en stapte over naar FC Barcelona – werden de kwaliteiten van Martens tijdens het EK steeds vaker hardop in twijfel getrokken. Hoe goed is de spits nog? Is ze wel fit? Streeft de jonge garde haar niet voorbij? De NOS zoomde tijdens het duel tegen Zwitserland langdurig in op haar gezicht toen zij een kwartier voor tijd gewisseld werd voor de 18-jarige Esmee Brugts. De teleurstelling droop ervan af.

Maar kennen laat Martens zich niet snel. In het 253 pagina’s dikke boek Lieke van Vincent de Vries (2019) moet je tussen de regels door lezen om te begrijpen wat haar drijft en beweegt. ‘Absoluut’, antwoordt zij op de vraag of zij een geslaagde carrière heeft. Maar het is haar ook niet komen aanwaaien, zegt ze. ‘Laatst had ik op Instagram een foto gezet waarop ik op mijn dakterras zat. Even chillen, had ik erbij gezet. Plaatst iemand een reactie daaronder, zo van: lekker vakantie? Mensen hebben kennelijk niet door wat ik allemaal heb moeten doen en vooral heb moeten laten om dit te bereiken.’

Wat zij met dat ‘allemaal’ bedoelt staat er niet bij, maar afgaand op gesprekken die NRC voerde met vriendinnen, analisten, oud-coaches en -ploeggenoten, gaat het om twee dingen: de sluimerende heimwee naar haar familie in het vertrouwde Nieuw Bergen en de nadelen van wereldwijde roem. Sinds Martens een contract bij topclub FC Barcelona tekende, kan zij niet meer ongestoord over straat. „Lieke wordt óveral herkend”, zegt goede vriendin en collega-international Kika van Es. „Rustig ergens lunchen lukt niet meer, fans eisen bijna een foto. Als ze moet vliegen, zet ze een pet op en arriveert ze zo laat mogelijk op het vliegveld.”

Haar snelle roem, na het door Nederland gewonnen EK van vijf jaar geleden, heeft z’n tol geëist, denkt Fatima Moreira de Melo, samen met Martens boegbeeld voor sieradenmerk Zinzi. „Ze is een zacht, lief en gevoelig meisje. Niet iemand die van nature graag in het middelpunt van de belangstelling staat. En dan krijg je opeens met jaloezie van ploeggenoten te maken als je een foto van jezelf op Instagram zet en veel likes krijgt. Door dat soort reacties heeft zij zich teruggetrokken. Zo van: ik zing wel een toontje lager.”

Sandy Maendly strijdt met Lieke Martens (rechts) om de bal tijdens Nederland-Zwitserland in het Bramall Lane Stadion van Sheffield. Foto Gerrit van Keulen / ANP

In zo’n uitspraak – mensen hebben niet door wat ik allemaal heb moeten laten – schuilt ook de pijn dat zij „heeft moeten inleveren” op haar liefdesleven, zegt Moreira de Melo. Martens heeft een relatie met profkeeper Benjamin van Leer – de twee hebben zich vorig jaar verloofd – maar ze zien elkaar door het voetbal maar twee keer per maand. Voorlopig woont hij in Nederland en zij in het buitenland. „Ik krijg de indruk dat zij het leuk zou vinden om bij een club te spelen waar haar vriend ook speelt”, zegt Moreira de Melo. „Ze hunkert naar een simpel, huiselijk leven.”

Jong uit huis, snelle roem, getransfereerd worden naar het buitenland – het is een relatief nieuw fenomeen voor vrouwelijke voetballers. Martens verdient goed en heeft over aandacht niet te klagen, zeggen haar vrienden, maar anders dan bij de Messi’s en Ronaldo’s van deze wereld verhuist er geen gezin met haar mee. Bij elke overstap moet ze heel bewust kiezen voor voetbal als haar grote liefde.

Wapperende paardenstaart

Lieke Martens leerde voetballen op een trapveldje achter haar ouderlijk huis, op een steenworp afstand van sportpark De Venhorst. De Venhorst was de uitvalsbasis van de Rooms-Katholieke Voetbalvereniging (RKVV) Montagnards, waar Martens haar eerste wedstrijden speelde. Ze was tien toen coach Sjaak Robijns haar als D-pupil in zijn team kreeg, als enige meisje. Ze was zó goed, zegt hij, dat hij haar centraal op het middenveld positioneerde. Op goede dagen ging ze makkelijk twee, drie tegenstanders voorbij, op mindere moest ze een schop incasseren. „Ik legde haar uit dat ze dat kon voorkomen door minder acties te maken en meer samen te spelen. Dat pikte ze snel op.”

Volgens oud-ploeggenoot Nick Joosten deed zij in die eerste jaren niet onder voor de jongens. Vaak was ze de beste van het veld. Alleen aan haar wapperende paardenstaart kon je merken dat ze een meisje was. „Fysiek had ze het wel eens zwaar, vooral toen ze wat ouder werd, in de jongens Onder-13. Tegenstanders kregen de opdracht ‘die meid’ aan te pakken. Negen van de tien keer lukte dat niet omdat ze voetballend veel kon compenseren.”

Via het talententeam in Amsterdam, een opleidingstraject voor betaaldvoetbalclubs, kwam Martens in Heerenveen terecht. Het was een onrustig jaar, waarin ze moeite had haar draai te vinden. „Ik hoorde dat zij toen heeft overwogen een punt achter het voetbal te zetten”, zegt De Reus. „In de topsport zijn het cruciale jaren: vijftien, zestien, zeventien. Gelukkig heeft Lieke aan strijdlust geen gebrek.”

Oud-VVV-trainer Rick de Rooij was blij dat Martens voor zijn club koos toen de markt in 2010 werd vrijgegeven. In die tijd was zij snel afgeleid, zegt hij. Ze ging vaak met hem in discussie over onbelangrijke zaken. „Ik weet nog dat Lieke tijdens een wedstrijd een tand brak na een botsing met een tegenspeler. Ze stoof in paniek naar de kant. De wedstrijd werd stilgelegd en iedereen ging naar die tand op zoek.”

Wat hij ermee zeggen wil? „Lieke was in die periode erg bezig met haar uiterlijk, met haar identiteit. In die zin herken ik haar niet meer terug. Ze is zó professioneel geworden. Hoofdzaken en bijzaken kan ze nu heel goed scheiden. Ze heeft iets onverstoorbaars over zich.”

Cruciaal in die professionalisering, zegt hij, is dat Martens al op jonge leeftijd in het buitenland ging spelen. De afgelopen jaren stond ze onder contract bij vijf buitenlandse clubs: het Belgische Standard Luik, het Duitse Duisburg, het Zweedse Göteborg en Rosengärd en het Spaanse Barcelona. „Als je succes wilt hebben in deze sport, moet je je snel kunnen aanpassen”, zegt De Rooij, die nu de PSV-vrouwen coacht. „Maar dat aanpassen moet wel zó gaan dat je jezelf niet verliest. Door al die verschillende plekken heeft Lieke tools ontwikkeld om dat goed te kunnen.”

Oud-ploeggenoten uit die eerste buitenlandse jaren noemen Martens bescheiden. „Dan wonnen we met grote cijfers en werd Lieke de hemel in geprezen voor haar zeven doelpunten”, vertelt Laura du Ruy, oud-keepster van Luik. „‘Nee hoor’, zei ze dan, ‘dit is een teamprestatie.’ Dat is mij altijd bijgebleven.”

Volgens Kika van Es is die bescheidenheid van haar vriendin een van de redenen waarom Nederland het EK van 2017 heeft gewonnen. „Ze zorgde dat ik tijdens dat toernooi lekker mijn ding kon doen én ze haalde het beste uit zichzelf. Lieke is een teamspeler die zichzelf vaak op de tweede plek zet.” De kersverse international Brugts zei onlangs in een interview met NRC: „Lieke is niet alleen heel technisch, maar ook heel aardig. Ze zal zichzelf nooit boven een ander plaatsen. Doet haar best mij beter te maken.”

Vakantie naar Lloret de Mar

Meerdere mensen valt op dat Martens haar eigen weg bewandelt, niet altijd de weg van de minste weerstand. Ze maakt ook keuzes die coaches niet altijd begrijpen.

Zo verbaasde zij interim-bondscoach Ed Engelkes toen zij in 2010 niet inging op diens uitnodiging voor een interland tegen Ierland. „Ze zei niet waarom”, vertelt hij, „maar achteraf hoorde ik dat ze een vakantie had geboekt met vriendinnen.”

Eigengereid wil Engelkes haar gedrag niet noemen. „Het moet goed voelen voor haar en anders doet ze het niet”, zegt hij. „Dat kan in topsport niet, want dan moet je kiezen voor het hoogst haalbare. Gelukkig is ze later keuzes gaan maken ten faveure van de topsport.”

Niet lang nadat Martens de uitnodiging voor de interland tegen Ierland had afgeslagen, sloeg zij ook het aanbod af om mee te gaan op een oefentrip naar Brazilië, waar Nederland een aantal vriendschappelijke duels speelde. Toenmalig bondscoach Roger Reijnders: „We zaten op het sportcentrum in Zeist tijdens een trainingsstage. ‘Ik voel me er nog niet klaar voor’, zei Lieke. ‘Ik wil liever nog even bij de Onder-19 blijven.’ Ik antwoordde dat dat geen probleem was en beloofde haar te blijven volgen.”

Volgens Reijnders getuigt het van talent als je als topsporter opkomt voor jezelf. „Ze vond dat niet makkelijk, maar deed het tóch.”

In haar biografie stelt Martens dat zij zich schaamt dat ze de vakantie naar Lloret de Mar verkoos boven de interland tegen Ierland. „Wat bezielde me”, vraagt ze zich af. Maar achter haar beslissing om niet als zeventienjarige voor de A-selectie te kiezen, staat zij nog steeds. Haar maatje Daniëlle van de Donk had wél als zestienjarige voor het grote Oranje gekozen, maar zat daar vooral op de tribune.

Op de vraag wat Martens drijft, blijft haar voormalig coach Ed Engelkes even stil. „Ik denk dat ze getriggerd wordt als ze kan laten zien dat zij heel goed kan voetballen”, zegt zij. „Maar een veilige omgeving is daarbij van groot belang. Ze moet vertrouwen voelen om goed te kunnen presteren. Dan gedijt ze. Zou ze bij een club spelen met veel rivaliteit, dan voelt ze zich niet prettig en valt ze weg.”

Vrouw van Glas

In de aanloop naar het EK had Martens het niet altijd makkelijk. Begin maart viel zij geblesseerd uit tijdens een wedstrijd met Barcelona. Bij haar revalidatie liep zij een hamstringblessure op. Ze miste daardoor de duels tegen Real Madrid en VfL Wolfsburg in respectievelijk de kwartfinale en halve finale van de Champions League. En kwam in de schaduw van ploeggenoten als Alexia Putellas en Jennifer Hermoso te staan. „Lieke Martens gaat steeds meer Arjen Robben achterna”, twitterde iemand. „Een superster, maar ook de Vrouw van Glas.”

Lieke Martens tijdens haar laatste wedstrijd op het EK. Foto Gerrit van Keulen / ANP

Ook in de blessureperiode was het voor Martens zwaar dat zij haar familie niet in de buurt had, zegt Kika van Es. „Gelukkig had ze veel steun aan haar hond Iki, een toller retriever. Want geloof me, als je geblesseerd raakt tijdens je revalidatie, zakt de moed je in de schoenen.”

Keepster Loes Geurts, die met Martens in Göteborg speelde en in hetzelfde appartementencomplex woonde, ziet Martens’ ambities langzaam verschuiven. „Lieke is trots op wat zij heeft bereikt, maar voetbal is niet het enige meer in haar leven. Met Benjamin is er een bron van geluk bij gekomen.” Geurts voorspelt dat Martens nog wel een tijdje doorgaat met voetballen, daarvoor is ze nog te gretig, maar denkt ook dat zij graag moeder wil worden.

Fatima Moreira de Melo: „Ik denk dat zij nog even de vruchten wil plukken van alle concessies die zij heeft gedaan. Ze gaat niet tot haar veertigste voetballen, maar ze weet wel: dit komt nooit meer terug. De houdbaarheidsdatum van haar voetballoopbaan hangt af van haar persoonlijk welzijn.”

De komende drie seizoenen houdt Martens het in elk geval nog niet voor gezien. Onlangs tekende ze een contract bij Paris Saint-Germain, tegen naar verluidt een forse verbetering van haar jaarsalaris bij Barcelona van 200.000 euro. „Het is tijd voor een nieuw avontuur”, schreef ze aan haar 1,3 miljoen volgers op Instagram. Ze is in Parijs iets dichter bij huis.