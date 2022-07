Deze wandelaars vertrokken alsnog: ‘De Vierdaagse is goed voor mijn beeld van de mens’

Vanaf de Nijmeegse Waalbrug kijk je uit op het Valkhofpark, waar vijf vrienden op de heuvel liggen. Met de groen-oranje vlag van de Vierdaagse joelen ze dinsdagochtend vroeg naar passerende wandelaars. „We hoorden al dat er alsnog veel mensen op pad zouden gaan, dus hier zitten we dan”, zegt een van hen. „Ongeveer driehonderd man zijn voorbij gekomen in de afgelopen twee uur”, zegt een andere vriend. „Ik vond het leuk om het bij te houden. Deze wandelaars zijn de echte diehards.” Hij wijst naar zijn vrienden: „Ik ben nog nuchter, zij niet.”

Vanwege de extreme hitte besloot de organisatie van de Vierdaagse afgelopen zondag dat de eerste dag van de wandeltocht, de dinsdag, niet door zou gaan. „Wie wel gaat wandelen, doet dat geheel op eigen risico. We raden het de mensen ten zeerste af”, zei Hanny Sackers, voorzitter van de organisatie, tijdens de persconferentie. Langs de route staan geen watertappunten, medische hulpposten en er is ook geen bewegwijzering. Omdat de weg door de organisatie niet is afgesloten, rijdt er gewoon verkeer.

Maar honderden wandelaars willen de eerste dag niet overslaan. In de nacht van maandag op dinsdag wisselen feestgangers en wandelaars elkaar als vanouds af in de binnenstad van Nijmegen.

Geweldig uitzicht

Het jaarlijkse evenement in Nijmegen is de grootste meerdaagse wandeltocht ter wereld, met 40.000 lopers uit ongeveer 80 landen. De deelnemers lopen dertig, veertig of vijftig kilometer per dag. Al eerder werd de Vierdaagse afgelast vanwege de hitte. In 2006 gebeurde dat na dag één, nadat twee wandelaars overleden en veel andere lopers onwel werden. Het werd toen 32 graden. Dinsdag lopen de temperaturen op tot 39 graden. Om die reden is er in overleg met het weeradviesteam besloten om de eerste dag van de Vierdaagse af te gelasten: de route via Elst.

Voor sommigen is deze route juist een reden om toch op pad te gaan. Voor jeugdvrienden Bas Derksen en Rein Hulsman bijvoorbeeld. „Vandaag lopen we via Bemmel, waar wij allebei zijn opgegroeid. De route loopt langs allerlei plekken van vroeger, zoals de basisschool en speeltuintjes. De leukste dag overslaan, dat konden we niet”, zegt Hulsman met een brede glimlach. „En vandaag is de enige dag dat je over de Waalbrug komt met dat geweldige uitzicht over Nijmegen”, zegt Derksen.

Voor studenten en huisgenoten Guusje Roelofs en Nicole van Deelen is het de eerste keer dat zij gewapend met flesjes water en stevige wandelschoenen de tocht beginnen. Via de Wedren, de start van de wandeling, lopen zij richting de Waal. „We hadden er zo naar uitgekeken”, zegt Roelofs. „Na hard trainen was het een anti-climax dat de eerste dag al niet doorging. Daarom wilden we vandaag toch lopen.” Van Deelen: „Drie dagen is geen Vierdaagse. We lopen wel een alternatieve route van 20 kilometer. Dan zijn we om 9 uur thuis. Lekker op tijd voor het ontbijt.”

Als de zon opkomt is, staan veel wandelaars even stil op de Waalbrug om een foto te nemen. Ook Jean-David Pletscher staat er van het uitzicht te genieten. Hij is uit Zwitserland gekomen voor de Vierdaagse. Sinds 1985 is het zijn wens om de wandeltocht te maken, zegt hij. „In dat jaar ontmoette ik een Zwitserse militair die een badge droeg met het logo van de Vierdaagse. Ik was gelijk geïntrigeerd.” Toch duurde het nog ruim vijfendertig jaar voor de wandelaar de stap waagde. „Ieder jaar kwam er wel iets tussen. Afgelopen jaar ben ik zestig jaar geworden. Ik dacht: als ik nu niet ga, dan ga ik nooit. Daarom wil ik vandaag ook vijftig kilometer lopen, ik ben nu eindelijk hier.”

Joelen naar wandelaars

Twee mannen lopen veel andere wandelaars tegemoet en komen alweer bijna aan bij de finish. „We zijn al om twaalf uur ’s nachts vertrokken voor de beste wandeltemperaturen”, zegt Ronald Put. Hij wordt vergezeld door Theo van Mullekom. Beiden zijn doorgewinterde Vierdaagse-wandelaars. Mullekom loopt voor de drieëntwintigste keer, Put voor de veertiende keer. De twee kennen elkaar van de jaarlijkse wandeltocht. „Tien jaar geleden liepen we tegelijk. We kwamen elkaar constant tegen, omdat we op hetzelfde tempo liepen. Sindsdien lopen we maar samen”, zegt Put. De twee zien elkaar alleen tijdens de Vierdaagse. „Dat is ook wel weer genoeg”, zeggen ze allebei tegelijk. Ze lachen veel voor wandelaars die al zo vroeg op de been zijn en er net vijftig kilometer op hebben zitten. Mullekom, die oorspronkelijk uit Nijmegen komt, hoorde van veel andere wandelaars dat ze vandaag toch zouden gaan. „Toen wist ik dat ik ook gewoon moest gaan. De combinatie van dronken mensen die terugkomen van de feesten en wandelaars die vertrekken voor de tocht, werkt heel goed. Van die sfeer wil ik optimaal gebruik maken. De Vierdaagse is goed voor mijn beeld van de mens.”

Dinsdagochtend rond 10 uur kwamen de eerste wandelaars binnen. Onbekend is hoeveel mensen toch zijn gaan wandelen: de organisatie hield geen aantallen bij.