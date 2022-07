Deense vakantie in horrorland Nederland

Elke horrorfilm kent beklemmende momenten. Als de heldin met zaklantaarn in de donkere kelder afdaalt waar ze zo’n gek geluid hoorde. Als de held op zijn koptelefoon naar een vrolijk deuntje luistert terwijl achter zijn rug een dreigende schim naderbij komt. Ga nou weg, wil je dan roepen.

In Speak No Evil wil je dat eigenlijk de hele film lang roepen naar het brave Deense koppel Björn (Morten Burian) en Louise (Sidsel Siem Koch) dat een uitstapje maakt naar het ultieme horrorland: Nederland. Deze Deense horrorfilm was een hit op het Sundance Festival; een exercitie in sadisme die een knoop in je darmen legt. Je wilt zelf vaak vluchten uit deze non-stopbeklemming. Toch blijf je zitten. Misschien valt het mee.

Je vreest al direct het ergste voor dat bleue koppel uit Denemarken en hun dochtertje Agnes, dat geen appelsap mag, want te veel suiker. Ze leven in een wat doodse designwoning, luisteren naar kabbeljazz, leven op halve kracht. Bleke betjes die aangenaam verrast zijn als een levendig en charismatisch Nederlands stel op vakantie in Toscane vriendschap met ze sluit: Karin (Karina Smulders) en dokter Patrick (Fedja van Huêt). Een minpuntje is hun stuurse zoontje Abel, die zijn tong mist – een genetische afwijking volgens Patrick. Zijn charmante, uitbundige machismo verleidt en overrompelt bètamannetje Björn. Woest aantrekkelijk, zeg maar.

Worden de Denen uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland dan vraagt Björn: „Wat is het ergste dat kan gebeuren?” Bij aankomst blijken de gastheren klein en duister behuist; eerder een jachthut dan een doktersvilla. Het bijgebouw zit nadrukkelijk, op z’n Blauwbaards, op slot. Keer nou om! Maar nee, de Denen negeren elk alarmsignaal. Dat Patrick Louise een lap zwijnsvlees opdringt, al weet hij dat ze vegetariër is. Dat dochter Sarah moet achterblijven met een zeer louche oppas als de gastheren ’s avonds op stap willen. Dat ze in een gribuscafé worden vergast op Herman Brood en Nederlandse horrorkeuken: frituur, stamppot boerenkool, haring met uitjes. Dat het ‘doktersechtpaar’ net iets te ranzig schuifelt en lawaai maakt bij de seks.

De misselijke brille van Speak No Evil schuilt hem in de wijze waarop regisseur Christian Tafdrup de ballon steeds opnieuw oppompt en laat leeglopen. Walst Patrick over grenzen en willen de Denen nu echt hun koffers pakken, dan volgt steevast een halfslachtige bekentenis, een warme toenadering of ‘gaslighten’: jullie begrepen het verkeerd! De gastheren zijn meesters in manipulatie, de Denen te geremd, meegaand en beschaafd om hun instinct te volgen.

Speak No Evil is een goed geschreven, sterk geacteerde horrorflm, met een glansrol voor acteursechtpaar Karina Smulders en Fedja van Huêt, die joviaal, dreigend en sinister de show steelt. Zijn de Denen prooi in een Nederlandse leeuwenkuil? Of zijn de gastheren pathetische poseurs? Deze onvoorspelbare, ambivalente film gaat uiteindelijk vooral over de hulpeloze frustratie die je ervaart als je uit beleefdheid over je heen liet lopen. „Waarom doen jullie ons dit aan?”, vraagt Björn in de finale. „Omdat jullie dat toelaten”, antwoordt Patrick.

Horror Speak No Evil Regie: Christian Tafdrup. Met: Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fedja van Huêt, Karina Smulders. Lengte: 97 min. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven