De ongekende ongemakstelevisie van Nathan Fielder

Nathan Fielder wil niets aan het toeval overlaten. Tenminste, de versie van zichzelf die Fielder speelt in The Rehearsal wil dat. Aan het begin van zijn nieuwe serie legt de Canadese komiek uit dat mensen zich door zijn persoonlijkheid soms ongemakkelijk kunnen voelen. „Dus ik moet eraan werken om dat tegen te gaan”, vertelt hij op gortdroge wijze in een voice-over. Zijn oplossing? Lastige gesprekken met mensen repeteren, net zolang tot er niks mis kan gaan.

In The Rehearsal probeert het personage Fielder echte mensen met deze aanpak te helpen. Deelnemers repeteren moeilijke situaties tot in den treure en zijn dan klaar voor alles. Fielder ontmoet in de eerste aflevering Core Skeet, een leraar uit New York die worstelt met het feit dat hij de leden van zijn pubquizteam jarenlang heeft voorgelogen over zijn opleidingsniveau. Zij denken dat hij een masterdiploma heeft, terwijl dat niet zo is. De leraar is vooral bang voor de reactie van één van de teamleden, een vriendin die mogelijk woest wordt als ze hoort over de leugen.

Fielder weet wat er moet gebeuren. Hij laat de kroeg nabouwen in een loods. Tijdens repetities op deze locatie zal een actrice de rol van de vriendin spelen. Tegelijkertijd lopen figuranten rond, wordt de quiz gespeeld en brengt Fielder iedere mogelijke interactie via een schema in kaart. Later zien we via verborgen camera’s hoe de avond in de echte kroeg verloopt. Door de mix van documentaire-elementen en drama twijfel je als kijker aan alles. Zijn de deelnemers echt? Wat is er precies in scène gezet? Wat niet? The Rehearsal bouwt voort op Fielders eerdere programma Nathan for You. Hierin hielp hij worstelende middenstanders door bizarre marketingstunts te verzinnen. Zo bouwde hij een koffiezaakje om tot Dumb Starbucks en organiseerde hij een kortingsactie voor een tankstation waarbij mensen alleen korting kregen als ze meededen aan een bizarre wandelexpeditie. De interactie tussen de sociaal onhandige Fielder en de excentrieke deelnemers leverde ongekende ongemakstelevisie op. Nathan for You werd een flinke culthit in de VS.

Robotbaby

Door een samenwerking met zender HBO heeft Fielder nu meer budget tot zijn beschikking. De ‘repetitie’ in de kroeg is slechts het begin. In de tweede aflevering wordt een veel grotere repetitie opgestart. Voor een vrouw die twijfelt over het moederschap wordt het idee bedacht om in twee maanden de volledige opvoeding van een kind na te bootsen (van 0 tot 18 jaar). Daarvoor moet het productieteam een blik kindacteurs opentrekken die over die geplande periode ingezet worden. In de eerste fase worden meerdere baby’s ingehuurd. Die mogen alleen overdag een paar uur ‘werken’, ’s nachts wordt een robotbaby gebruik die op bepaalde tijdstippen begint te huilen. Om de zoveel tijd wordt het kind een paar jaar ouder. Terwijl Fielder repetities met andere deelnemers doet, blijft de ‘opvoeding’ van het kind de rode draad in het seizoen. Gaandeweg vervagen de grenzen tussen realiteit en fictie nog meer.

De serie doet denken aan films als The Truman Show, Borat en het werk van scenarist en regisseur Charlie Kaufman (Being John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind). Soms lijken situaties veel te vreemd om echt te zijn, terwijl andere momenten zo menselijk aanvoelen dat ze onmogelijk in scène gezet kunnen zijn. De komiek gaat in latere afleveringen ook in gesprek met zichzelf over zijn aanpak. Wat voor serie is hij nou precies aan het maken? Zet hij zijn deelnemers voor schut? Niet iedereen zal het geduld hebben voor zo’n dikke metalaag, maar wie openstaat voor een grondige zelfanalyse van een onvoorspelbare televisiemaker zal echter niet teleurgesteld worden. Of zoals een deelnemende acteur het samenvat: „Het is raar, maar ook fascinerend.”

Comedyserie The Rehearsal Van en met: Nathan Fielder. HBO Max, 6 afl. van circa 30 minuten. ●●●●●