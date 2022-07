Tsjechië is sinds 1 juli voorzitter van de Europese Unie en heeft zich geopolitiek zeer ambitieus getoond. De nieuwe geopolitieke werkelijkheid van de oorlog in Oekraïne vraagt om een antwoord, maar Tsjechië kijkt ook verder: het benadrukt dat er een grotere uitdaging schuilt in de opkomst van een expansionistisch China, en dat dit in het verlengde gezien moet worden van de Russische expansiedrift in Oost-Europa. Het land wil het voorzitterschap gebruiken om Europa te bewegen een nieuwe weg in te slaan, na de enorme strategische verzwakking die is opgetreden door de keuze onze economieën te veel afhankelijk te maken van autoritaire staten.

Casper Wits is sinoloog en universitair docent Oost-Azië Studies aan de Universiteit Leiden.

Meerdere regeringen in Midden- en Oost-Europa leken lange tijd een weinig democratische koers te varen, en daardoor open te staan voor nauwere banden met Moskou en Beijing. Hoewel leiders als Viktor Orbán in Hongarije en Aleksandar Vucic in Servië veel aandacht krijgen vanwege hun pro-Rusland- en pro-China-politiek, is er nu een duidelijke kentering zichtbaar in de regio. Zo heeft de nieuwe Tsjechische regering die in december aantrad aangekondigd een buitenlandbeleid te gaan voeren gestoeld op democratische waarden, en hiermee de traditie te willen volgen van Václav Havel, voormalig dissident en de eerste democratisch verkozen president van Tsjechoslowakije na de val van het communisme.

Slachtoffer

Als oorspronkelijk slachtoffer van ‘appeasement’ in 1938, en door de ervaring van decennialange Russische onderdrukking, lijken de Tsjechen als geen ander het gevaar in te zien van buigzaamheid richting autoritaire leiders. Dit besef lijkt nog maar mondjesmaat door te dringen in West-Europa, wat de toenemende democratische vastberadenheid in Midden- en Oost-Europa des te belangrijker maakt.

Dit geldt niet alleen voor het vinden van een antwoord op Russische agressie, maar ook voor het omgaan met een opkomend China.

Het EU-voorzitterschap zal in de praktijk deels vormgegeven worden door Jan Lipavský, de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken. Lipavský is een bekend China-criticus en de architect van een veelzijdige China-strategie. Zo wil Tsjechië werk gaan maken van de Indo-Pacifische strategie van de EU, om een Europees antwoord te geven op Chinees expansionisme in Oost-Azië. Ook wil het inzetten op het Europese Global Gateway-project, dat de concurrentie moet aangaan met de Chinese ‘Nieuwe Zijderoute’ op het gebied van investeringen in infrastructuur in ontwikkelingslanden. Lipavský beroept zich op de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa om de noodzaak te bepleiten van democratische solidariteit en versterkte banden met Taiwan; een evenzeer bedreigde democratie.

Deze omslag in Midden- en Oost-Europa komt deels voort uit woede over de Chinese steun voor de Russische invasie van Oekraïne, maar heeft ook te maken met de al langer falende regionale strategie van China. Deze bestond uit het zogenoemde ‘17+1 initiatief’, waarin verschillende landen uit het voormalig Oostblok, plus Griekenland, dichter bij China getrokken werden, met de belofte van investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur en onderwijs. Op deze manier probeerde China zijn invloed uit te breiden en een wig te drijven in de EU, door een alternatief te bieden voor geld uit Brussel zonder vergelijkbare eisen te stellen op het gebied van transparantie of democratisering. Volgens de analyse van de Tsjechische sinoloog Martin Hála zou dit in de toekomst kunnen leiden tot het versterken van corrupte oligarchische krachten in deze landen, en de export van een ‘China-model’ gestoeld op economische groei met democratische achteruitgang. Gelukkig hebben meerdere landen al afstand genomen van het initiatief, en de meesten weigeren nog regeringsleiders af te vaardigen voor ontmoetingen met de Chinese regering.

Dispuut met China

Litouwen is als eerste officieel uit het initiatief gestapt, en is überhaupt het meest duidelijke voorbeeld van de pro-democratische wind die er in de regio waait. Het land is verwikkeld in een hoogoplopend dispuut met China over zijn keuze de banden aan te halen met Taiwan, en China’s woedende reactie hierop is vooral bedoeld als intimiderend signaal aan andere landen.

Al deze ontwikkelingen zijn van groot belang voor de vraag hoe kleine en middelgrote landen zich in de toekomst kunnen verhouden tot China. Het zijn namelijk vaak deze landen die op harde politieke en economische vergelding kunnen rekenen als ze zich kritisch opstellen tegenover China, zoals recent ook is gebeurd met bijvoorbeeld Noorwegen, Zweden en Canada. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan hoe landen als Tsjechië en Litouwen voorop lopen in het formuleren van een antwoord op het autoritair expansionisme van China en Rusland. Hoewel hier langzaam het besef doordringt dat onze ‘geopolitieke vakantie’ ten einde is, is de urgentie nog ver te zoeken in Den Haag. Vooral het ontbreken van een noemenswaardige China-strategie is zorgwekkend, omdat met de opkomst van China onze vrije samenleving wel eens ernstig onder druk kan komen te staan.

Het Tsjechische EU-voorzitterschap komt als gelegen. Dankzij de tragische geschiedenis van het land lijken de Tsjechen doordrongen van de noodzaak onze democratische verworvenheden te verdedigen. Nu wij nog.