Binance krijgt fikse boete van DNB

Binance, de grootste handelsbeurs voor cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum, heeft een boete van meer dan 3,3 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB). De cryptobeurs wordt beboet vanwege het ontbreken van een wettelijk verplichte registratie bij DNB, meldt de financiële toezichthouder maandag. Binance kreeg al eerder een waarschuwing.

Doel van de registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten is het tegengaan van criminaliteit, zoals witwassen of financieren van terrorisme. Criminelen gebruiken daarvoor vaak cryptovaluta omdat de transacties anoniem en niet of moeilijk te herleiden zijn. Als aanbieders van cryptovaluta zich niet registreren blijft „mogelijk een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten”, aldus DNB.

Bezwaar tegen boete

Binance ontving de boete al eind april van dit jaar en diende ruim een maand later bezwaar in tegen het besluit. Dat het boetebedrag relatief hoog is – het ‘basisbedrag’ is volgens DNB 2 miljoen euro – komt volgens DNB door een aantal factoren. Zo speelde mee dat de handelsbeurs, waar dagelijks ruim 13 miljard euro omgaat, in Nederland veel klanten heeft. Ook telde mee dat de beurs al sinds 2020 zonder registratie actief was, en reeds meerdere waarschuwingen had gekregen.

Die zaken zouden Binance volgens DNB concurrentievoordelen hebben opgeleverd: de cryptobeurs hoefde geen geld uit te geven aan compliance en toezichtskosten. Binance heeft inmiddels een registratieaanvraag ingediend en is volgens de centrale bank in dat proces tot dusver transparant.

Binance is een platform dat online handelsdiensten en bewaarportemonnees aanbiedt. Het bedrijf is in 2017 opgericht door de Chinese Changpeng Zhao. Het staat erom bekend geen formele bedrijfsstructuur te hebben, maar een aantal zelf-opererende afdelingen. Binance heeft dus geen officieel hoofdkantoor, wel staat het geregistreerd op de Kaaimaneilanden, een bekend belastingparadijs.

Risico voor consumenten

Met de boete van DNB voegt Nederland zich bij een rijtje van landen waar de toezichthouder kritisch is op het handelsplatform. Ook de waakhonden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland onderzochten de werkwijze van het cryptoplatform. De Britse Financial Conduct Authority concludeerde uiteindelijk dat de activiteiten van Binance niet goed konden worden gecontroleerd, wat een risico vormt voor consumenten. Zij lopen het risico in de praktijk betrokken te zijn bij witwassen.

Opvallend genoeg kiezen Frankrijk, Italië en Spanje tot dusver voor een totaal andere houding. Deze drie landen hebben Binance zonder kritiek ontvangen. In Frankrijk leidde dat tot ophef: in juni zei parlementariër Aurore Lalucq tegen de Financial Times dat het besluit van de toezichthouder om niet te waarschuwen voor Binance ‘onbegrijpelijk’ was.