Steeds meer problemen met betalen van huur en energierekening door hoge inflatie

Woningcorporaties zien huurders vaker in de financiële problemen komen door de hoge inflatie. Bij bijna 40 procent van de corporaties is het aantal huurders met een betaalachterstand in de eerste maanden van dit jaar gestegen, blijkt uit een enquête van corporatiekoepel Aedes. De resultaten zijn dinsdag gepubliceerd. De helft van de corporaties meldt vaker te zijn gevraagd om een betaalregeling of andere financiële bijstand.

Ook energieleverancier Vattenfall (2 miljoen klanten) ziet meer betalingsproblemen. In het tweede kwartaal van dit jaar was het aantal klanten met een betalingsregeling 30 procent hoger dan een jaar eerder. Het bedrijf spreekt van een „trendbreuk”. Het totaal aan achterstallige betalingen was de afgelopen jaren juist „flink” gedaald, aldus een woordvoerder. Nu loopt dat door de hoge energietarieven weer op.

De afgelopen jaren verbeterde het betaalgedrag van consumenten, mede door de coronalockdowns. Mensen hadden minder mogelijkheden geld uit te geven aan bijvoorbeeld verre vakanties en horecabezoek. Banken zagen de spaartegoeden toenemen. Door de hoge prijsstijgingen – boodschappen, brandstof en energie zijn fors duurder geworden – bestond al langer vrees dat het aantal mensen met financiële problemen zou toenemen.

Meer problemen na de zomer

Het aantal huurders met een betaalachterstand daalde vorig jaar van ruim 150.000 naar 113.000, meldt Aedes. Ook huisuitzettingen wegens wanbetaling vonden minder vaak plaats. Bij 20 procent van de corporaties nam ook in de eerste maanden van dit jaar het aantal mensen met een huurachterstand nog af.

Woningcorporaties verwachten dat na de zomer meer mensen in de problemen komen, nu geleidelijk steeds meer mensen hun langlopende energiecontract moeten inwisselen voor een duurder contract.

Ook zorgverzekeraars rekenen op meer betaalproblemen. Bij de vier grootste aanbieders – Achmea, CZ, VGZ en Menzis – nemen de betaalachterstanden nog niet toe. „Wel zien we dat het aantal storneringen bij automatische incasso iets toeneemt”, aldus een woordvoerder van Menzis.

Bij Essent lopen de betaalachterstanden niet op, maar de energieleverancier vreest voor dit najaar. „De meeste klanten gaan nu pas merken dat het termijnbedrag door gestegen inkoopprijzen omhooggaat”, zegt een woordvoerder. „Als na de zomer het verbruik omhooggaat omdat we misschien een koud najaar of winter krijgen, kan dat zeker tot zorgelijke toenames leiden.”

Daarnaast maken energieleveranciers zich zorgen over mensen die een te laag maandbedrag hebben afgesproken. Bij Vattenfall is dat maandbedrag bij een op de tien klanten zelfs „veel te laag”, volgens de woordvoerder. „Bij deze klanten is een gemiddelde verhoging van 200 euro per maand nodig.” Zij zullen hierdoor nog een forse eindafrekening krijgen.

Financiële stress

Budgetinstituut Nibud waarschuwde vrijdag dat een op de drie huishoudens moeite heeft de begroting rond te krijgen. Dat komt doordat niet alleen de vaste lasten (woning, energie) toenemen, maar nu ook de huishoudelijke kosten (boodschappen) flink stijgen. „De druk van deze twee uitgavenposten”, schrijft het Nibud, „is dusdanig groot dat huishoudens iedere maand steevast geld tekort komen”.

Het Nibud gaat bij zijn berekeningen wel uit van een gelijkblijvend energieverbruik en een onveranderd uitgavenpatroon, terwijl mensen vaak zuiniger worden als het leven duurder wordt.

Volgens het budgetinstituut heerst nu vooral bij de laagste inkomensgroepen „financiële stress”, maar is ook onder hogere inkomensgroepen „de stress aan het toenemen”.