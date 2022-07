Belangen anti-westers trio lopen uiteen

Vanuit westers perspectief zijn ze gemakkelijk weg te zetten als drie boze mannen. Vladimir Poetin, aanstichter van een oorlog in Europa. Ebrahim Raisi, president van een land waar anti-Amerikanisme tot de nationale canon behoort. En Recep Tayyip Erdogan, president van belangrijk NAVO-lid Turkije dat graag de grenzen van de alliantie test, zijn vetes met de Europese Unie koestert, maar zich ook graag opwerpt als bemiddelaar. Democratie naar westerse snit vinden ze alle drie lastig.

Dinsdag kwamen ze op uitnodiging van Raisi bijeen in Teheran. Poetin maakte bij aankomst een gejaagde indruk. Hij was later dan Erdogan, sloeg de welkomstceremonie over om meteen in overleg te gaan met de gastheer. Op de agenda: Oekraïne, de Russische blokkade van Oekraïense tarwe én Syrië.

Formeel was het een top in het kader van het ‘Astana’-overleg waarin de drie sinds 2017 hun Syrië-beleid afstemmen. Astana gold aanvankelijk als alternatief voor het vruchteloze vredesoverleg via de Verenigde Naties, waar de westerse coalitie zijn kaarten op gezet had. Het trio lijkt daarmee op een anti-westerse alliantie. Zo zou ayatolla Ali Khamenei tijdens een ontmoeting dinsdag met Poetin hebben gezegd dat deze op zijn hoede moest blijven voor bedrog door het Westen. Maar een hechte club is het niet, daarvoor lopen de belangen te ver uiteen.

Turkije koos in Poetins oorlog bijvoorbeeld de kant van Kiev. Turkse drones zijn alleen al uit oogpunt van morele ondersteuning van grote waarde voor de Oekraïense strijdkrachten. Maar Erdogan steunt weer niet de internationale sancties tegen Rusland, omdat die de haperende Turkse economie te veel schade zouden berokkenen.

Westerse sancties

Voor Poetin is het pas de tweede buitenlandse reis sinds het begin van de oorlog. Het is een uitgelezen kans voor de Russische leider banden aan te halen met Iran. Rusland kan laten zien dat het niet alleen op de wereld is. En wie weet kan Poetin van Teheran leren hoe je op langere termijn omgaat met westerse sancties. Volgens de Amerikaanse regering staat Iran ook op het punt om drones te leveren aan Moskou.

Ook voor Iran is het prettig te laten zien dat het niet alleen staat, zeker na het ontluiken van vriendschapsbanden tussen Israël en de Golfstaten, die opbloeiden na Amerikaanse bemiddeling. Rusland behoort met Venezuela en China tot het kleine clubje vrienden van Iran. Gezien Amerikaanse sancties is het logisch dat Iran niet-westerse partners zoekt.

Turkije werkt weliswaar met Rusland en Iran samen in het Astana-overleg, maar het staat in Syrië tegenover de twee landen. Terwijl Ankara de Syrische oppositie steunt, schragen Moskou en Teheran juist het regime van president Assad.

Voor Erdogan was het belangrijkste agendapunt in Teheran zijn wens om een nieuwe militaire operatie te lanceren tegen de Koerdische strijdgroep YPG in Noord-Syrië. Want daartoe heeft hij toestemming nodig van zowel Teheran als Moskou. Het Turkse leger heeft versterkingen gestuurd richting de strategisch belangrijke stad Tal Rifaat, die in handen is van de YPG. Maar Rusland heeft daar troepen in de buurt en waarschuwt Turkije voor nieuwe militaire avonturen. Ook Iran is tegen een Turkse aanval op Tal Rifaat, omdat daar twee sjiitische districten in de buurt liggen die van belang zijn voor Teheran.

Vermeend complot

De militaire dreiging draagt bij aan de toenemende spanningen tussen Turkije en Iran. Erdogan heeft zijn bezoek aan Teheran het afgelopen jaar meermaals uitgesteld vanwege de toenemende activiteiten van de Iraanse geheime dienst op Turks grondgebied. De afgelopen jaren werden enkele prominente Iraanse dissidenten vermoord en ontvoerd in Turkije. En vorige maand verijdelden de Turkse autoriteiten een vermeend complot van de Iraanse inlichtingendienst om Israëlische toeristen te vermoorden. Dit werd hoog opgenomen door Ankara.

Naast het strategische belang in Syrië zou het voor Erdogan ook een opsteker zijn als de geblokkeerde graanvoorraden van Oekraïne na Turkse bemiddeling geëxporteerd kunnen worden. Vorige week bereikten diplomaten van Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN daarover een principe-afspraak. De hoop is dat na een vruchtbaar onderonsje tussen Erdogan en Poetin eind deze week een definitief akkoord gesloten kan worden. In Oekraïense silo’s ligt 22 miljoen ton graan dat Rusland tegenhoudt, waardoor in Afrika en Azië voedseltekorten ontstaan.

Poetin zei in Teheran dat nog niet alle obstakels uit de weg geruimd waren, maar dat er vooruitgang is geboekt. Erdogan loofde de vooruitgang van vorige week en zei te hopen dat de hele wereld van een doorbraak zou profiteren.