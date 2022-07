Alessandra is al jaren de minnares van papa

Paul Vandevelde, 81, echtgenoot, vader en grootvader, is gisteren dood aangetroffen in zijn keuken. Zijn dochter Anne, 45, gescheiden moeder van Billie, ontvangt me in haar rommelige appartement in hartje Antwerpen, vlakbij de Groenplaats.

DE VROUWEN VAN PAUL Dit feuilleton van Saskia De Coster, Vlaams auteur en beeldend kunstenaar (bekend van bijvoorbeeld Wij en ik en Nachtouders) verschijnt deze zomer in tien delen elke woensdag op de Achterpagina van NRC en op nrc.nl. Dit is de derde aflevering.

Ik kom bij mensen binnengevallen op een dieptepunt. Ik zeg hen nooit dat ze verdachten zijn. Ook een dader kan kapotgaan van verdriet, schuld klemt nog meer rond je hart.

„Ik wacht op een teken van papa, zijn ziel is op reis vertrokken”, snikt Anne.

„Wat is er gisterenmiddag gebeurd?”

„Ik was daar niet.” Ze snuit krachtig haar neus.

„Je was er, volgens je mama.”

„Ik was er niet toen mijn papa stierf, bedoel ik, ik zag hem enkel levend en ging toen weg.” Die bruuske bewegingen, die nerveuze blik die rondfladdert door haar eigen woonkamer.

Ze had een klein beetje ruzie gehad met papa, jazeker, over een schenking tijdens zijn leven. Vroeger had hij zelf zijn ouders gek verklaard omdat ze dat weigerden maar nu deed hij hetzelfde. Papa was zo’n trotse man die volhield dat hij het eeuwige leven had tot het tegendeel bewezen was. De enige onsterfelijke man op aarde. Kon nooit zijn verlies toegeven, zelfs niet als zijn kraslot geen winst gaf. De afgelopen maanden was hij erdoor geobsedeerd geraakt, krasloten. Hij was ermee begonnen tijdens de eerste lockdown, het was ook iets om zijn dagen mee te structureren. Na het wielrennen kocht hij er altijd eentje, tot groeiende ergernis van mama. Alessandra lachte zich rot.

„Wie is Alessandra?”

„Ken je Alessandra niet? Ze is al jaren de minnares van papa. Mama en Alessandra lopen voortdurend binnen en buiten bij elkaar, dat was al zo toen ik nog een kind was. Ze gaan samen op reis terwijl papa thuis blijft en voor de huizen zorgt, zo gezellig hebben ze het al jaren samen.”

„Maar je moeder weet van hun affaire?”

„Wat maakt het uit? Het is simpelweg altijd heel fijn geweest onder ons. Het vingerafdrukkensysteem was voor ons vijf: papa, mama, ik, Billie en Alessandra. Papa is daar heel strikt over, er kan niet meer dan één persoon tegelijk naar binnen.” „Ik hoorde dat hij nerveus was?”

„Heb ik van hem, haha, en dat lijkt zo verdacht, hè. Papa kon raar doen, door de pandemie misschien, alsof hij een spook werd, altijd achter die laptop of op zijn koersfiets, alsof hij geen controle meer had over zijn eigen leven. En mij dan willen buitenzetten gisteren, ongelofelijk… Maar is het wel een moord”, vraagt Anne zich opeens af, „is het geen hartaanval, een klaplong, een ongeluk? Is hij wel dood?”

„We gaan nu de bewegingen op zijn rekeningen na.” De wolken herschikken zich. Een schaduw trekt voorbij het raam op vijf hoog. „Daar is hij”, zegt ze en ze wijst, „papa geeft een teken, hij is onderweg.” „Een van jullie vier vrouwen heeft het spijkerpistool op hem gericht”, zeg ik, „misschien per ongeluk.” „Ik was altijd de zot van de familie”, zegt ze bij de deur, „dat zal wel verdacht zijn zeker?” Ik ontken het niet en vertrek.

Volgende week: De kleindochter.