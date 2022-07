25-jarige Nederlander gearresteerd vanwege verdrinkingsdood man in Gent

De politie heeft een 25-jarige man uit Goes gearresteerd in verband met een incident in België waarbij een 53-jarige man is verdronken nadat hij van een burg werd geduwd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Amsterdam dinsdag. Justitie in België meldde eerder op de dag dat het zou gaan om een negentienjarige man, maar die informatie bleek onjuist. De Belgische autoriteiten hebben hun Nederlandse collega’s verzocht om de man over te leveren. Een tweede Nederlandse verdachte is nog niet aangehouden.

Zondagochtend werd het lichaam van de 53-jarige Hakim Matyaba aangetroffen in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent. Hij zou daar in het water zijn gegooid en vervolgens zijn verdronken, zo schrijven Belgische media op basis van autopsieonderzoeken en camerabeelden. Vermoedelijk kon hij niet zwemmen. Het incident gebeurde na afloop van de Gentse Feesten.

Met welk motief de man in het water werd gegooid, is onduidelijk. Mogelijk zou het om een grap zijn gegaan. Het Nieuwsblad schrijft op basis van camerabeelden dat de mannen hem vastgrepen en over de brug bij de Lousbergskaai gooiden. Toen ze zagen dat hij niet kon zwemmen en ook niet bovenkwam, zouden ze zijn weggerend.

Dit bericht is rond 15.20 uur aangevuld met geactualiseerde informatie over de leeftijd van de verdachte