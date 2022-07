‘Vrouwen van maffiosi die zeggen dat ze nergens van weten, liegen’

Na afloop van het gesprek in haar kleine kantoortje in het statige Italiaanse parlement vraagt Piera Aiello, een donker geklede vrouw, om nog een kopje koffie te drinken pal tegenover de achteruitgang van het gebouw. Toeristen kijken nieuwsgierig naar ons gezelschap, alsof ze voelen dat er iets ongewoons aan de hand is. Aiello is parlementslid, en omdat ze getuigde tegen de Siciliaanse maffia Cosa Nostra, wordt ze steevast door twee agenten in burger begeleid. Zelfs als ze alleen maar even de straat oversteekt. „Sommige buitenstaanders zien een politie-escorte als een statussymbool”, zegt ze. „Maar het is geen pretje. Je bent je vrijheid kwijt.”

Sinds vier jaar is ze lid van het Italiaanse parlement, waardoor ze veel meer bescherming geniet dan de doorsnee burger. Maar aan de andere kant werd haar leven nog een stuk gevaarlijker toen ze in 2018 uit de schaduw trad om een openbaar ambt te bekleden. Pas dat jaar nam ze haar echte naam weer aan, na ongeveer 27 jaar onder een valse identiteit te hebben geleefd. Tot dan was ‘Paola’ haar schuilnaam geweest, een eerbetoon aan onderzoeksrechter Paolo Borsellino, die haar leven een totaal andere wending had gegeven.

Piera Aiello groeide op in Partanna, een gemeente in de Siciliaanse provincie Trapani. Op haar veertiende leerde ze daar Nicola Atria kennen, de zoon van maffiabaas Vito Atria. Vier jaar later dwong die haar om met zijn zoon te trouwen. „Als ik weigerde, zou mijn familie kwaad worden berokkend.” In 1985, negen dagen na haar huwelijk, werd de maffiabaas vermoord, en in 1991 ook zijn zoon. Nicola werd geliquideerd na een mislukte poging om de dood van zijn vader te wreken. Piera Aiello was erbij: „Zijn moordenaars droegen een capuchon, maar ik had hen herkend. En ik ben naar de politie gestapt.”

Ik verwachtte dat in de strijd tegen de maffia iedereen zou samenwerken, maar zo werkt het niet

Ze doorbrak de zwijgplicht van de maffia, en onmiddellijk was daardoor haar leven in gevaar. De politie bracht haar in het grootste geheim naar Terrasini, een gemeente in de provincie Palermo. Daar werd de jonge vrouw voorgesteld aan een van de beroemdste misdaadbestrijders in Italië en in de wereld: Paolo Borsellino. „In een kamer vol met andere mensen stak hij er bovenuit”, zegt Aiello, geëmotioneerd. „Een man met grijs haar en een snor, die met de ene sigaret al de volgende aanstak.”

Samen met zijn boezemvriend en collega Giovanni Falcone was Borsellino de grote roerganger van de antimaffiapool van Palermo, die de Cosa Nostra rake klappen toebracht. Beide onderzoeksrechters zouden daarom in 1992 door de Siciliaanse maffia worden vermoord - Falcone in mei, Borsellino op 19 juli, deze dinsdag precies dertig jaar geleden. Rond die aanslagen leven dertig jaar later nog altijd veel vragen. De aanslagplegers waren maffialeden, maar Italië zoekt nog altijd naar wie, behalve de maffia, baat had bij beide moorden.

Herdenkt u Borsellino dit jaar nog intenser dan anders?

„Al dertig jaar gaat er geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk, of niet even met hem praat. Dat geldt ook voor mijn schoonzusje Rita Atria, de zus van mijn vermoorde man, die enkele maanden na mijn vertrek ook wegvluchtte en oom Paolo in vertrouwen nam. [Een week na de moordaanslag op Borsellino sprong Rita Atria uit een gebouw. Ze was zeventien jaar, red.] Als het kan, reis ik in het geniep en met beveiliging toch naar Sicilië om haar graf te bezoeken. Rita en oom Paolo leven voort in mijn herinnering.”

Waarom sprak u rechter Borsellino als ‘oom Paolo’ aan?

„Tijdens onze allereerste ontmoeting stelde hij dat zelf voor. Paolo Borsellino sprak met een zwaar accent uit Palermo. In mijn oren klonk hij als een maffioso, en dat zei ik hem ook. Omdat ik niet wist hoe hem aan te spreken, noemde ik hem ‘onorevole’ (‘eerbare’) – eigenlijk de aanspreektitel voor een parlementslid. Toen proestte hij het uit: ‘Eerst noem je me een maffioso, en daarna een politicus! Ik ben slechts een eenvoudige onderzoeksrechter, jongedame – noem me maar zio Paolo’.”

Piera Aiello in café Giolitti bij het parlement. Foto Francesca Leonardi

Hoe voelde u zich terwijl rechter Borsellino en zijn collega’s uw getuigenis tegen de maffia noteerden?

„Geïntimideerd. Ik kwam in contact met gestudeerde, voorname mensen. Ik was ook onder de indruk van twee mooie, welbespraakte jonge vrouwen, die werkten als magistraat. Ik kwam uit een Siciliaanse plattelandsgemeente en ik sprak enkel een dialect. Ik vroeg aan oom Paolo hoe ik op hen kon lijken. ‘Begin met veel te lezen’, zei hij, ‘en als het kan, probeer dan ook een diploma te behalen.’ Hij gaf zijn nummer, en ik mocht hem dag en nacht bellen. Later gold dat ook voor Rita. Zij kwam uit een maffiafamilie en kon nog veel meer vertellen dan ik.”

De getuigenissen van beide vrouwen leidden tot de arrestatie van tientallen maffiosi in de Siciliaanse provincies Agrigento en Trapani. „Oom Paolo had ons onder zijn hoede genomen. Hij was onze steun en toeverlaat.”

Daaraan kwam bruusk een einde op 19 juli 1992, toen Paolo Borsellino, samen met de vijf politieagenten die hem beschermden, werd opgeblazen onder het keukenraam van zijn moeder. Het hele land was in een diepe schok, een trauma dat Italië eigenlijk nooit echt te boven kwam.

‘Oom’ Paolo zou nooit weten dat Piera Aiello drie maanden later voor onderwijzeres ging studeren. Of dat ze, na haar verkiezing als parlementslid in 2018, op de koop toe een studie politieke wetenschappen zou aanvatten. Vorig jaar heeft ze haar universitaire diploma behaald.

Waarom zette u de stap naar de politiek?

„Om mij in te zetten voor betere regels en procedures in de antimaffiawetgeving, in het belang van maffiaslachtoffers, maar ook van oud-criminelen die met Justitie samenwerken. Wie zijn schuld aan de samenleving heeft betaald, heeft recht op een nieuw leven. Toch is het voor oud-criminelen nadien hoogst uitzonderlijk dat zij hun naam mogen veranderen. Zo torsen ze hun strafblad mee, en raken ze nooit aan een baan. Dan duw je iemand opnieuw in de armen van de misdaad. Drie jaar geleden heb ik een wetsvoorstel ingediend om dit te veranderen, maar er is nog steeds niets mee gebeurd.”

Nederland bestudeert de Italiaanse antimaffiawetgeving van dichtbij. Is die dan helemaal niet zo toonaangevend?

„Onze antimaffiawetgeving was dertig jaar geleden toonaangevend, maar staat nu onder druk. Zo woedt tegenwoordig een hevig debat rond de levenslange opsluiting, een straf die plots ‘ongrondwettelijk’ zou zijn. Levenslange opsluiting valt enkel zware criminelen te beurt die weigeren samen te werken met Justitie. Schaf die straf af, en je ontneemt maffiabazen toch elke reden om nog te gaan praten?”

Is de parlementaire politiek eigenlijk wat u ervan had verwacht?

Lachend: „Nee, helemaal niet. Ik had verwacht dat zeker in de strijd tegen de maffia iedereen zou samenwerken voor hetzelfde belang, maar zo werkt het niet. Ik lig bijvoorbeeld ook echt wakker van het lot van Italiaanse ondernemers die worden geïntimideerd door de maffia, en aangifte doen. Want zodra ze dat doen, trekt de bank hun solvabiliteit in twijfel, en kunnen kredietlijnen worden geblokkeerd. Veel ondernemers gaan dan failliet. De Italiaanse overheid zou zich bij de banken garant moeten stellen voor zulke bedrijfsleiders, én ook sneller de geleden schade moeten compenseren. Maar schadevergoedingen komen pas jaren later, als het bedrijf de boeken al heeft dichtgedaan. Ook op dit punt vecht ik voor verandering.”

U werd verkozen met de Vijfsterrenbeweging, die op instorten staat. Spijt van die keuze?

„Wel, ik ben uit die partij gestapt, als dat een antwoord is op je vraag. Ik was woest toen tijdens de pandemie werd besloten dat maffiabazen in eenzame opsluiting hun straf in huisarrest mochten uitzitten, wegens het zogenaamde besmettingsgevaar. Hoe groot kon dat risico nu zijn? Ze zaten in eenzame opsluiting! Honderden topgangsters hebben ze toen naar huis gestuurd, en mijn toenmalige partijgenoot, Justitieminister Alfonso Bonafede, deed niets om dat te verhinderen. Toen was ik klaar met de Vijfsterrenbeweging.”

U kwam niet uit een maffiagezin. Waarom dwong don Vito u eigenlijk om met zijn zoon te trouwen?

„Ik vermoed dat hij voor zijn eigen zoon iets anders wilde, een uitweg zocht. Daartoe dwong hij me in een liefdeloos huwelijk en bedreigde hij mijn familie – tracht de maffialogica niet te begrijpen. Nicola sloeg en schopte me, zelfs toen ik hoogzwanger was. Ik was opstandig. Ik zei hem dat ik politieagent wilde worden, en dat hij dan de eerste was die ik zou arresteren.”

„Anders dan zijn vader was hij geen echte maffioso. Maar hij was wel een kleine crimineel. Ik wist van zijn zaakjes. Misdaadvrouwen die zeggen nergens van te weten, liegen. Ze weten verdomd goed waar al dat geld mee wordt verdiend. Ik heb een zuiver geweten, mijn strijd tegen de maffia begon al tijdens mijn huwelijk. Oom Paolo gaf me daarna mijn stem. Ik ben het hem verschuldigd die te laten horen.”

