Voortaan mogen ook ‘kleine’ Spaanse vrouwen politieagent worden, oordeelt het Hof

Ook ‘kleine’ vrouwen kunnen voortaan politieagent worden in Spanje. Het Hooggerechtshof van het land heeft maandag geoordeeld dat de vereiste minimumlengte van 1,60 meter voor vrouwen om toegang te krijgen tot het Korps Nationale Politie discriminerend is en dat de voorwaarde moet worden geschrapt. Een vrouw die in 2017 op basis van haar lengte niet werd toegelaten tot het politiekorps had een beroepsprocedure aangespannen, nadat ze eerder door een lagere rechter in het ongelijk was gesteld.

Volgens de advocaat van de vrouw, Javier García Espinar, hoeven mannen die politieagent willen worden aan veel minder strikte eisen te voldoen wat betreft lengte. Hoewel de grens voor mannen iets hoger ligt, zij moeten ten minste 1,65 meter zijn, zijn Spaanse mannen over het algemeen ook langer dan Spaanse vrouwen. Zo’n 25 procent van de vrouwen tussen de 20 en 49 jaar voldoet niet aan de door het politiekorps vereiste ‘lengtevereisten’, een stuk meer dan de 3 procent van de mannen in die leeftijdscategorie.

Toch werd de vrouw vijf jaar geleden geweigerd. „Nadat ze alle tests had doorstaan (…) ontdekte ze dat ze haar hadden afgewezen vanwege haar lengte”, aldus haar advocaat tegenover de Spaanse nieuwssite 20minutos.

De lengte van een agent doet volgens het Hooggerechtshof echter niet terzake. Het selectieproces voor politieagenten bestaat vooral uit een aantal fysieke en medische tests, die garanderen dat de kandidaten fit genoeg zijn om hun beroep uit te oefenen. Daarom is per direct ook de minimumlengte voor mannen geschrapt. Het Korps Nationale Politie moet de vrouw bovendien verplicht in dienst nemen, oordeelde het Hof, mits ze opnieuw slaagt voor haar examens.