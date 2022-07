Voor de Oranje-hockeysters is de wereldtitel vooral een overwinning op zichzelf

De Nederlandse hockeysters speelden dit WK bepaald geen aantrekkelijk hockey. Maar dat was compleet anders in de finale tegen de rivaal van de laatste decennia, Argentinië. Daarin gaf middenvelder Laurien Leurink de mooiste steekpass van het toernooi, een bal die dwars door de Argentijnse defensie bleef rollen over het blauwe kunstgras in Terrassa, tot in de stick van goalgetter Frédérique Matla.

De spits – een van de initiators van de ‘revolutie’ binnen het team tegen een verziekte prestatiecultuur – vertraagde schitterend voor Belen Succi, net zolang totdat de Argentijnse keeper naar de grond ging. Daarna schoot Matla de bal hoog in de touwen.

De goal verloste een getergd team. Alsof alle stress en verdriet van afgelopen jaar – het onderzoek naar de angstcultuur, de verstoorde verhoudingen, het gedwongen vertrek van coach Alyson Annan – als een zware rugzak kon worden afgeworpen. De Nederlandse hockeysters oogden op een 2-0 voorsprong bevrijd. „Die tweede goal was prachtig. Dan ga je vliegen”, zei routinier Eva de Goede (33) na de finale.

Later in de wedstrijd viel de mooiste goal van het toernooi, na pure gallery play. Een aanval opgezet vanaf de eigen achterlijn, met fijnzinnige een-tweetjes, afgerond door de razendsnelle Felice Albers. Het was een masterclass voor de zevenduizend toeschouwers in het snikhete Estadi Olímpic in Terrassa, ten noorden van Barcelona.

Praten belangrijker dan trainen

Ook met een gezonde prestatiecultuur kunnen grote toernooien worden gewonnen, bewezen de hockeysters de afgelopen weken. Onder leiding van de Duitse interim-coach Jamilon Mülders (46) en met oog voor de sociale verhoudingen binnen het team, werd voor de derde keer op rij de wereldtitel behaald, de negende in de historie.

En dat zonder een goede voorbereiding. Voor het WK, dat deels in Nederland werd gespeeld, was er na het gedwongen vertrek van Annan afgelopen januari, nog maar een half jaar de tijd. Maanden waarin praten belangrijker werd dan de strafcorner trainen. Mülders zei zondag voor de camera’s van Ziggo dat Oranje begin dit jaar eigenlijk „dood” was.

Daardoor was Nederland dit toernooi niet oppermachtig, zoals zo vaak. Dit ‘nieuwe’ Oranje moest groeien in het toernooi. Zelfs een uitverkocht Wagenerstadion in Amstelveen bleek geen medicijn voor een team, dat opzichtig naar zichzelf zocht. In de kwartfinale tegen België (2-1) was het tot de laatste seconde spannend.

Nederland moest vervolgens naar Spanje, waar een slechtere kunstgrasmat lag en de temperatuur zo’n twintig graden hoger was. Met vechthockey won de titelverdediger in de halve finale van Australië. Lidewij Welten forceerde in de halve finale tegen het fysiek sterke Australië de beslissende strafcorner, die door Matla raak werd gepusht. Het was ook de ervaren Welten (32) die in de slotseconden een Australische strafcorner onschadelijk maakte, met gevaar voor eigen ledematen.

Waar in het ‘oude’ Oranje de hiërarchie door veel speelsters als verstikkend werd ervaren, was op dit WK te zien dat iedereen belangrijk kan zijn. Toch kende het team met De Goede (258 interlands), Welten (243) en Margot van Geffen (235) nog zeer veel ervaring. Ook de ‘middengroep’, met Xan de Waard (181 caps), Marloes Keetels (176), Maria Verschoor (169), Laura Nunnink (157) en Leurink (133), gaat al een tijdje mee. Van deze groep stopt Keetels, die dit toernooi een van de drie aanvoerders was. Zij mocht als afscheidscadeau de wereldbeker in ontvangst nemen.

De weg naar Parijs 2024

Het is de vraag wat de nieuwe bondscoach Paul van Ass (61) gaat doen richting de Olympische Spelen van Parijs. Hij lijkt moeilijk om De Goede en Welten heen te kunnen, zij voegen nog steeds iets speciaals toe aan Oranje. Maar het talent dat in Nederland in groten getale aanwezig is, zal richting de Spelen van 2024 ook moeten worden aangeboord.

Van Ass liet begin 2012, als bondscoach van de Nederlandse mannen, coryfeeën als Teun de Nooijer en Taeke Taekema buiten de selectie toen de prestaties tegenvielen. „Als je hoge bomen uit het bos haalt, gaat de zon schijnen”, was destijds zijn verklaring. De Nooijer haalde de Olympische Spelen van Londen, waar met aanvallend hockey zilver werd behaald, nog wel, Taekema niet.

Een dergelijk scenario lijkt bij de hockeysters niet nodig. Dat Nederland na een jaar vol interne strubbelingen toch weer wereldkampioen is geworden, zegt iets over de mentale veerkracht, maar zet ook concurrentie in perspectief. België en India zijn bij de (sub)top gekomen, Argentinië, Australië en Duitsland zijn in ieder geval niet slechter geworden. Maar in een internationaal kleine sport als hockey is er op dit moment gewoonweg geen echt serieuze rivaal, en die zou Oranje wel verdienen.

De grootste tegenstanders van de Nederlandse hockeysters bleek uiteindelijk de eigen, verziekte prestatiecultuur. En het negeren van de signalen daarvan door de KNHB en de begeleiding van het nationale team. Dat de speelsters daar overheen zijn gekomen, zonder uit elkaar te vallen, is misschien wel hun grootste overwinning ooit.