Veel vragen na neerstorten vrachtvliegtuig vol wapens

Experts onderzochten zondag de plaats van een vliegtuigongeluk in Noord-Griekenland om te bepalen of er nog gevaarlijke stoffen of explosief materiaal aanwezig waren. Een Griekse legereenheid die gespecialiseerd is in nucleaire, biologische en chemische stoffen kamde het gebied uit waar zaterdag een vrachtvliegtuig neerstortte met 11 ton wapens aan boord. Alle acht Oekraïense bemanningsleden van de oude Antonov zijn om het leven gekomen.

Het ongeluk roept de nodige vragen op – met name wat betreft de vracht. Er zijn tegenstrijdige berichten wat voor wapens aan boord waren. En de brandweer trof op de plek van de crash een witte substantie aan die ze niet kon thuisbrengen. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. De piloot maakte een uur na vertrek melding van motorproblemen. Opmerkelijk genoeg werd de vlucht uitgevoerd door een Oekraïense vrachtvervoerder, Meridian.

De Servische minister van Defensie Nebojsa Stefanovic zei zondag op een persconferentie dat het vliegtuig 11,5 ton Servische mortiergranaten vervoerde die bestemd waren voor Bangladesh. Het was opgestegen vanuit de Servische stad Nis en zou een tussenstop maken in Jordanië. „De eigenaar van de goederen was het Servische bedrijf ‘Valir’”, zei Stefanovic. Een directeur van Valir vertelde tegen de Britse omroep BBC ook dat er landmijnen aan boord waren.

Vuurbal

Het vliegtuig crashte in de buurt van de Noord-Griekse stad Kavala. Omwonenden vertelden tegen de Griekse pers dat ze een vuurbal zagen en vervolgens twee uur lang ontploffingen hoorden. Ze moesten van de autoriteiten de hele nacht hun ramen dicht houden, mochten hun huizen niet uit en moesten maskers dragen. De lokale brandweer en politie hebben vanwege de wijd verspreide munitie een grote veiligheidszone gecreëerd rond het rampgebied.

Reddingswerkers gebruikten drones om het vliegtuigwrak te inspecteren uit angst voor giftige stoffen. De burgemeester van de gemeente Paggaio, waartoe de twee dorpen in de buurt van de crash behoren, heeft het verkeer op nabijgelegen wegen verboden. Omwonenden mogen sinds zondagochtend hun huizen weer uit, maar hebben te horen gekregen dat hun velden niet veilig zijn om op te werken vanwege de waarschijnlijke aanwezigheid van explosieven.

De speciale legereenheid heeft twee paden gemaakt zodat forensische experts het rampgebied kunnen betreden om lichaamsdelen te verzamelen.

Tot dusverre zijn zes van de acht bemanningsleden geïdentificeerd. De explosievenopruimingsdienst is zondag ook begonnen met het uitkammen van het rampgebied. Pas als hun werk erop zit, zal een poging worden gedaan om de zwarte doos van het vliegtuig te vinden.