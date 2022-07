Vastgeknoopt aan de autospiegel of als een vlag trots wapperend, ook aan de waslijn of als wimpel aan de vlaggenmast: de felrode signaalkleur van de boerenzakdoek is even sterk een symbool van het boerenprotest tegen de stikstofmaatregelen van de regering als de omgekeerde vlag.

Halfstok

Een fietstocht door de Groote Veenpolder vlak bij het Friese Tjeukemeer leverde een schat aan rode boerenzakdoeken op, vaak vergezeld van een leuze, als deze: „Waar de leugen wet word(t) is protest een plicht.” De boerenzakdoek is er in twee maten, klein voor in je zak (mouchoir) en de grote voor om je hals of hoofd (foulard). Deze foulards hangen meer dan eens halfstok om de ernst van het protest te ondersteunen. De kleur rood komt oorspronkelijk van de wortel van de meekrap, waarmee de zakdoek werd gekleurd. Niet alleen in Friesland, overal in Nederland geldt de zakdoek als „het symbool van het boerenprotest”.

Ook sympathisanten en lokale politici dragen hem, geknoopt om de linker bovenarm of om de hals. „De zakdoek is een minder bozig en daardoor sympathieker signaal”, zegt Gerard Beverdam, politiek commentator van het Nederlands Dagblad. Zijn stelling is interessant en heeft veel reacties veroorzaakt. Telefonisch licht hij toe dat de „rode zakdoek minder een complotterig sentiment oproept dan de omgekeerde vlag. Dit protest is emotioneel en raakt de agrarische gemeenschap diep, maar iets van wellevendheid is ook op zijn plaats. Ik zou het een chiquere optie willen noemen, want uiteindelijk moet de stikstofcrisis op democratische wijze worden opgelost.”

Bescherming

De boerenzakdoek is bijna uitverkocht, meldt het Boerenbondsmuseum in Gemert. De rode zakdoek, alleen bestemd voor doordeweeks gebruik, is als protestsymbool niet zo vreemd. De zakdoek biedt immers bescherming. Als je een knoop legde in de hoeken, dan kon hij dienen op je hoofd tegen de zon. Of je maakte hem nat voor verkoeling in de nek.

Historicus Peter Jan Margry, verbonden aan het Meertens Instituut voor cultureel onderzoek, wijst erop dat de rode zakdoek evenals de boerenkiel „gelden als de symbolen voor het boer-zijn, kijk maar naar het carnaval in de zuidelijke Nederlanden. Zover ik weet is de zakdoek nooit eerder op deze schaal gebruikt om iemands connectie met de agrarische wereld te markeren, maar dat is vanaf nu wel het geval: de zakdoek is een icoon geworden.”