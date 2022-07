Van de ‘staccato-cultuur’ moest Anton Zijderveld niets hebben

„Een vooraanstaand publieke intellectueel die het debat niet schuwde”, zo typeerde het bestuur van de faculteiten sociologie en recht van de Erasmus Universiteit in Rotterdam de op 6 juli overleden emeritus hoogleraar Anton Zijderveld. De publieke zaak, maar ook de hitte van het maatschappelijk debat heeft Zijderveld inderdaad nooit geschuwd. Hij was van grote invloed op het christen-democratisch denken, en was daarmee één van de wegbereiders van de voor het CDA grotendeels succesvolle Balkenende-jaren. Later brak hij openlijk met het CDA. Zijderveld is 84 jaar geworden.

Anton Zijderveld werd in 1937 geboren in Malang, in toenmalig Nederlands-Indië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij als kind gevangen in een Jappenkamp. Toen hij na de oorlog naar Nederland verhuisde, wilde hij weten in wat voor kamp hij daar zou komen wonen, vertelde hij in 2010 in het Marathoninterview bij de VPRO. „Ik kon me niet voorstellen dat je niet in een kamp kon wonen.” Aan die tijd had hij overgehouden dat hij zich „nooit meer zou laten inpakken, door niemand”.

Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en vervolgens sociologie in Utrecht en in de Verenigde Staten. Hij doceerde in New York, Montréal en Tilburg voordat hij in 1985 ging werken aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij werd daar hoogleraar sociologie. In 1988 sloot Zijderveld, die had gebroken met het protestantisme, zich aan bij het CDA. Hij ging werken voor het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, en was in de jaren negentig een belangrijke adviseur van een nieuwe lichting CDA’ers die de partij grondig wilden hervormen.

Dolende partij

In 1994 leed het CDA na jaren van vanzelfsprekende macht een grote nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. De dolende partij ging oppositiejaren in. Achter de schermen werkten CDA’ers aan een nieuwe ideologie. Zijderveld was een invloedrijk persoon voor deze groep, onder wie de latere premier Jan Peter Balkenende.

Zijderveld was kritisch op wat hij de „staccato-cultuur” noemde. Hij bedoelde daarmee dat de samenleving rusteloos was geworden, en dat burgers leefden zonder enig religieus of cultureel verband. Hij zei in 1996: „Mensen raken het spektakel zat en gaan op zoek naar waarden, maar ook in het zoeken naar waarden doen zich merkwaardige dingen voor. Zoals de belangstelling voor New Age, Jomanda en nieuwe goeroes.”

Zijderveld bepleitte een terugkeer van een bezield verband in de samenleving, bijvoorbeeld door maatschappelijke organisaties (kerken, verenigingen, schoolbesturen) meer invloed te geven. Dit denken over het „maatschappelijk middenveld” (een term van Zijderveld) heeft het CDA sterk beïnvloed. Onder lijsttrekkerschap van Balkenende werd het CDA in 2002 de grootste partij.

In 2009 brak Zijderveld met het CDA. Hij vond dat zijn partij te weinig afstand nam van de PVV van Geert Wilders. Zijderveld zag aankomen wat een jaar later gebeurde: in het eerste kabinet-Rutte gingen VVD en CDA regeren met gedoogsteun van de PVV.

Het Jappenkamp had hem huiverig gemaakt voor iedere vorm van totalitair denken, zei hij in het blad Christen Democratische Verkenningen. Het maakte Zijderveld zijn hele leven lang afkerig van populisme, maar ook van vormen van directe democratie en anti-institutionalisme.