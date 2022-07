Extreme temperaturen in Europa: van code oranje tot hitte-apocalyps

In België werd maandag de heetste 18 juli ooit gemeten, met temperaturen boven de 36 graden Celsius in de buurt van de Franse grens. Weerinstituut KMI kondigde code oranje af voor het hele land, behalve de kust en de provincies Luik en Namen. Voor dinsdag geldt die waarschuwing overal, als er temperaturen tot boven de 40 graden worden verwacht. Dat is in België nog maar één keer gebeurd, in 2019. Bij code oranje wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden en fysieke activiteiten te beperken.

Uit voorzorg schrapte de Belgische spoorwegen NMBS voor dinsdag 34 piekuurtreinen. Dat zijn treinen die overdag in de zon geparkeerd staan, en bij extreme hitte beschadigd kunnen raken. Er wordt extra personeel ingezet dat gespecialiseerd is in ventilatie en airco. In Antwerpen vallen trams uit op lijnen waar oud materieel rijdt.

Bakkers, bloemisten, slagers en traiteurs in België blijven dinsdagmiddag langer gesloten vanwege de hitte. En vuilnismannen in diverse steden beginnen vroeger dan normaal.

Ook het agentschap Natuur en Bos schaalde maandagmiddag op naar code oranje voor alle Vlaamse natuurgebieden, vanwege brandgevaar. Extra brandweerlieden staan paraat.

In de provincie West-Vlaanderen wordt de brandweer ingezet om boeren van drinkwater voor hun vee te voorzien. De gouverneur kondigde maandag een verbod af voor het oppompen van water uit niet-bevaarbare waterlopen. Op veel plaatsen staat het grondwater zo laag, dat er kans is op verzilting. Daardoor kan landbouwgrond onbruikbaar worden.

Spanje en Portugal in brand

Bosbranden, evacuaties en doden door de hitte extreme temperaturen. De hittegolf in Portugal en Spanje heeft tot nu toe aan bijna tweeduizend mensen het leven gekost. Volgens het Spaanse Carlos III gezondheidsinstituut vielen in juni zevenhonderd doden in Spanje, voornamelijk ouderen. De hittegolf begon dit jaar veel eerder dan normaal. Vorig jaar vielen er in juni twee doden. In Madrid is in het weekend een 60-jarige straatveger tijdens het werk overleden, nadat hij oververhit raakte.

In de regio Extremadura, aan de grens met Portugal, rookt het al dagenlang. Gigantische rookpluimen blokkeren het zicht van de blusvliegtuigen die met zeewater het vuur proberen te blussen. Het gebied tikte vorige week een record aan van 47 graden. Het heeft de brandweerlieden veel moeite gekost, maar het vuur lijkt nu onder controle. Ook andere regio’s, zoals Catalonië, Málaga en Galicië gingen in vlammen op. Honderden mensen zijn geëvacueerd. In één week tijd is in Spanje meer dan 25.000 hectare verwoest door de vlammen.

Portugal worstelde nog voor de hittegolf begon met extreme droogte. Brandweerlieden proberen er zo’n dertien bosbranden onder controle te krijgen, met als grootste uitdaging de vlammen in Chaves, ten noorden van havenstad Porto. De lokale watervoorzieningen zijn beperkt, doordat de dammen haast leeg zijn. De komende dagen nemen zowel in Portugal als Spanje de temperaturen iets af, waardoor het makkelijk wordt om de bosbranden onder controle te krijgen. Tot de volgende hittegolf.

Een brandweerman bij een bosbrand in het noordwesten van Spanje. Foto Emilio Fraile/AP