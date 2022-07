Uitbraak van marburgvirus in Ghana

Ghana heeft officieel te maken met een uitbraak van het marburgvirus, een dodelijke infectieziekte. Dit weekend heeft het laboratorium van het Institut Pasteur in Dakar, de hoofdstad van Senegal, de diagnose bevestigd. Twee patiënten die eind juni onafhankelijk van elkaar besmet raakten zijn inmiddels overleden. Er zijn nog geen andere besmettingen geconstateerd; bijna honderd contacten van de twee patiënten zijn in quarantaine.

Een marburginfectie geeft ebola-achtige ziekteverschijnselen, met hoge koorts, diarree, overgeven en soms spontane bloedingen. Marburg en ebola zijn zogeheten filovirussen die hemorragische koorts veroorzaken, waarbij bloedingen optreden. Beide virussen zijn ook van mens op mens overdraagbaar, wanneer mensen in aanraking komen met lichaamsvloeistoffen van een patiënt. De uitbraken van ebola zijn over het algemeen veel omvangrijker dan die van marburg. Bij de grootste uitbraak van ebola in 2014-2016 in West-Afrika vielen meer dan 11.000 doden.

Marburginfecties komen vaker voor in landen als de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Het is nu voor het eerst dat Ghana te maken krijgt met een marburguitbraak. Toch is dat niet vreemd, reageert Martin Grobusch, hoogleraar tropische geneeskunde en reizigersgeneeskunde van Amsterdam UMC. „We zaten hier bij wijze van spreken al op te wachten”, zegt hij. „Want we weten inmiddels dat de Egyptische fruitvleermuis een natuurlijke gastheer van dit virus is. Dus in alle gebieden waar deze vleermuis voorkomt, bestaat vroeg of laat ook het risico dat het virus in mensen belandt. En dat strekt zich ook uit tot West-Afrika.”

400 besmettingen, 329 dood

In augustus 2021 raakte één persoon geïnfecteerd in Guinee, eveneens in West-Afrika. En in 2005 was er een grote marburguitbraak in Angola, met bijna 400 besmettingen en 329 doden tot gevolg. Twee jaar later troffen onderzoekers in Gabon genetisch materiaal van het virus in Egyptische fruitvleermuizen, ook wel nijlrouzetten (Rousettus aegyptiacus) genoemd. Ook hadden de dieren, die overigens zelf niet ziek worden van marburg, antistoffen tegen het virus in hun bloed. Sindsdien gaan onderzoekers er vanuit dat het virus wijd verspreid is onder deze dieren.

Toch is het een zeldzaamheid dat het virus overspringt naar de mens. Dat kan gebeuren wanneer mensen zonder bescherming grotten bezoeken waar vele duizenden van deze vleermuizen kunnen zitten. Hun uitwerpselen zijn besmettelijk. Ook wanneer de vleermuizen worden gegeten bestaat er besmettingsgevaar. Maar noch bij de man in Guinee noch bij de twee patiënten in Ghana is er enige aanwijzing dat ze op deze manieren in aanraking met vleermuizen zijn geweest. Grobusch denkt daarom dat de besmetting mogelijk is gebeurd via vleermuisspeeksel dat op vruchten heeft gezeten.

Het ziet ernaar uit dat de uitbraak in Ghana beperkt blijft, verwacht Grobusch. „Het is te danken aan de maatregelen die getroffen zijn na de grote uitbraak van ebola in West-Afrika, dat er nu door heel Afrika een goed signaleringssysteem is opgezet voor hemorragische ziekten als ebola en marburg. Door vroegtijdige ontdekking kan worden voorkomen dat er grote uitbraken ontstaan.”

In juli 2008 raakte een Nederlandse toeriste besmet met het marburgvirus tijdens een bezoek aan een vleermuisgrot in Oeganda. Na terugkeer in Nederland kreeg zij hoge koorts en werd marburg gediagnosticeerd. De vrouw overleed.