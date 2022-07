Twee Nederlanders opgepakt vanwege schietpartij in nachtclub Marbella

In de Spaanse kustplaats Marbella zijn twee Nederlandse mannen van 32 en 26 jaar aangehouden naar aanleiding van een schietpartij in een club in de nacht van zondag op maandag. Dat hebben de Spaanse autoriteiten laten weten aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie.

Volgens het AD, dat zich beroept op Spaanse politiebronnen, schoot een van de verdachten zondagnacht omstreeks 01.00 uur bij een ruzie om zich heen, na te zijn aangevallen met een mes. De Spaanse politie gaat uit van één schutter; onduidelijk is waarvoor de tweede man is aangehouden.

Het AD meldt dat de schutter verwondingen aan zijn voorhoofd, oog, nek en rug aan het incident heeft overgehouden. De man zou niet in levensgevaar verkeren en onder politiebewaking in het ziekenhuis liggen. Naast de dader zouden volgens Spaanse media zeker vier andere feestgangers gewond zijn geraakt, van wie er twee in kritieke toestand in het ziekenhuis zouden liggen.

De schietpartij vond plaats in de populaire Opium Beach Club, gelegen in het centrum van de kustplaats. Op beelden op sociale media is te zien dat er, nadat er schoten klinken, paniek uitbreekt in de discotheek. Feestgangers rennen weg en proberen dekking te zoeken achter tafels en stoelen. Buiten worden daarna gewonden verzorgd door omstanders.