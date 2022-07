Steun voor bedrijven vanwege hoge gasprijs onnodig? Dat is wel erg voorbarig, zeggen bedrijven zelf

De prijzen van gas en elektriciteit mogen dan torenhoog zijn, maar slechts een beperkt deel van het bedrijfsleven lijdt eronder. Volgens een maandag verschenen studie van De Nederlandsche Bank (DNB) hoeft de overheid daarom niet te komen met collectieve steunacties zoals bij de coronacrisis.

Sommige sectoren, zoals de metaalindustrie, worden volgens de centrale bank wel degelijk hard geraakt door de hoge energieprijzen, maar daarbij gaat het om „een klein deel van de economie”. En ook gaat het vooral om energie-intensieve ondernemingen die „toch al toe zijn aan een strategische heroriëntatie”, omdat ze moeten verduurzamen. „Overheidssteun voor niet-levensvatbare ondernemingen is niet doelmatig en valt economisch gezien af te raden”, aldus DNB. Daar komt bij dat de economische omstandigheden, zoals „een krappe arbeidsmarkt en weinig faillissementen”, niet echt uitnodigen tot steunmaatregelen.

Volgens de bank leed in 2020, dus voor de energiecrisis, ruim 22 procent van de bedrijven verlies. Dat percentage loopt als gevolg van de huidige energietarieven op naar 25,5 procent. Ten opzichte van begin vorig jaar is gas momenteel vijf maal zo duur, terwijl stroom ruim is verdubbeld in prijs.

Hans Grünfeld

Ook wanneer de crisis verergert en de prijzen verder toenemen, blijven de gevolgen volgens de centrale bank beperkt. In het donkerste scenario verdubbelt de gasprijs nog eens en wordt de stroomprijs bijna de helft duurder in vergelijking met nu. Dan stijgt het aantal verlieslatende bedrijven tot 28 procent, terwijl dat percentage twee jaar geleden op 22,3 lag. Het aantal mensen dat bij die bedrijven werkt, neemt met bijna de helft toe tot 1,2 miljoen. Geen reden voor paniek, vindt DNB. „Zelfs in een extreem scenario blijven de negatieve gevolgen te overzien.” Ter relativering benadrukt de bank dat in 2009, tijdens de kredietcrisis, bijna 35 procent van de bedrijven verlies leed.

De studie verschijnt op een moment dat eventuele financiële steun bij een energiecrisis in Nederland en Europa ter discussie staat. Bedrijven hoeven er niet op te rekenen dat de overheid weer klaarstaat om massaal steun te verlenen zoals dat bij corona gebeurde. Volgens DNB is dat niet nodig omdat veel bedrijven vorig jaar en in het eerste kwartaal van dit jaar hoge winsten hebben geboekt.

Vorige week stelde ABN Amro een stijging van het aantal faillissementen in het vooruitzicht. De hogere energieprijzen spelen daarbij volgens de bank wel een rol, maar vooral in combinatie met het lage consumentenvertrouwen, de gestegen rente en de inmiddels beëindigde coronasteun. Bedrijven moeten vanaf 1 oktober hun uitgestelde belastingen gaan betalen en daarbij gaat het om 21 miljard euro. De bank waagde zich niet aan exacte voorspellingen van het aantal faillissementen, maar verwacht wel dat grote sectoren als de industrie, de winkelbranche en de bouw „een aantal grote economische schokken te verwerken krijgt”.

In bepaalde sectoren wordt serieus pijn geleden, laat DNB zien. In het ernstigste prijsscenario, met de hoogste energieprijzen, zou twee derde van de metaalbedrijven verlies lijden. Voor de chemie en de glasfabrikanten ligt dit percentage eveneens boven de 50. Ook als de prijzen voor gas en elektriciteit niet verder stijgen, belandt toch circa 40 procent van de bedrijven in de metaal-, chemie- en voedingsindustrie in het rood. Vóór de energiecrisis lag dat percentage op circa 20 procent.

Mocht de politiek toch de hoge energiekosten willen compenseren, dan pleit de bank voor gerichte steun en dus niet voor collectieve maatregelen, zoals dat bij corona gebeurde.

Hans Grünfeld, die als VEMW-directeur de belangen van energie-intensieve bedrijven behartigt, noemt de conclusie van De Nederlandsche Bank – dat steun niet nodig is – voorbarig. „We hebben nog geen idee hoe ernstig deze energiecrisis gaat worden.” Volgens Grünfeld hebben veel bedrijven nu nog oude, goedkopere energiecontracten, waardoor het effect van prijsverhogingen niet volledig is doorgewerkt.

„Daar komt bij dat we niet weten hoe erg het in Duitsland wordt. Stel dat daar tekort aan gas ontstaat en het daar echt fout gaat, dan werkt dat ook door in de Nederlandse industrie. Duitsland is niet alleen een belangrijk afzetgebied maar ook leverancier van grondstoffen en halffabrikaten.”

Dat vooral energie-intensieve bedrijven in problemen raken die „toch al toe zijn aan een strategische heroriëntatie” ziet Grünfeld ook. „Maar daar lopen we tegen grenzen aan. Veel alternatieven zijn niet beschikbaar, denk aan het overvolle elektriciteitsnet. Tennet [landelijk netbeheerder] klaagt dat veel bedrijven nu aanvragen doen om te elektrificeren.”

VNO-NCW onderschrijft de conclusie van DNB dat „ongerichte, generieke steun nu niet aan de orde is”. Tegelijkertijd stelt de werkgeversorganisatie dat DNB slechts focust op de energieprijzen en niet zoals ABN Amro in een recente studie op andere problemen. Zoals de gestegen rente en het lage consumentenvertrouwen „Volgens DNB staat de economie er nog goed voor, maar dat lijkt een stilte voor de storm.”