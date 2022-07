Raad van State ontraadt lachgasverbod van kabinet

Het is volgens de Raad van State geen goed idee om een totaalverbod op lachgas in te voeren, schrijft de onafhankelijk adviseur van de regering maandag in een advies. Het kabinet wil lachgas toevoegen aan lijst II van de Opiumwet, waarmee het strafbaar wordt het middel te bezitten, gebruiken en verkopen. In het wetsvoorstel van juni 2020 stond dat alleen consumenten van 18 jaar of ouder nog één verpakking met maximaal tien ampullen erin zou mogen kopen, om bijvoorbeeld zelf slagroom mee te kloppen.

De Raad raadt een verbod af omdat lachgas op veel manieren legaal wordt gebruikt. Daardoor moeten er uitzonderingen op de wet komen, wat meer handhaving betekent. Het is volgens de Raad maar de vraag of het „realistisch is dat het verbod gehandhaafd kan worden, gezien de krapte op de arbeidsmarkt”. Het kabinet kondigde in het wetsvoorstel al uitzonderingen aan voor de technische industrie en voor lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen, zoals slagroom in spuitflessen.

In de aankondiging van het wetsvoorstel van toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) was ook een uitzondering voor de (dier)geneeskunde, waarin lachgas onder meer wordt gebruikt als pijnstiller. De Raad schrijft juist dat een uitzondering voor die sector nu nog ontbreekt in de conceptwet. Fabrikanten en handelaren die in de (dier) geneeskunde werken met lachgas moeten bij de invoering van het huidige wetsvoorstel een ontheffing aanvragen.

De Raad adviseert het kabinet eerst andere maatregelen te overwegen die „minder ingewikkeld en ingrijpend zijn” – zoals het organiseren van voorlichting op het gebied van lachgas en preventie. Ook wordt het kabinet gevraagd te motiveren waarom laagdrempelige, minder ingrijpende maatregelen voor nu niet goed genoeg zijn om het gebruik van het middel in te perken. „Als de regering die motivering niet kan geven”, blijft het advies tegen een verbod staan.

