Oersaaie tv, tot Lia van Bekhoven gestoofde eekhoorn opdient

Het allersaaiste programma ooit is toch wel Rail Away van de EO. Korte beschrijving van de inhoud: trein rijdt ergens. We zien beelden van een rijdende trein door een landschap. We zien ook wat de machinist door zijn voorruit ziet, en dat wordt afgewisseld met beelden van de treincoupé. Onder de beelden is een soort liftmuziek gezet. Secondenlang is het alleen maar dat. Rijdende trein op instrumentele muziek.

Tot je wakker schrikt omdat de commentaarstem ineens iets zegt. Over de trein, of over het landschap. Hoezo? Waarom moet ik hiernaar kijken? Wie doet dat, vrijwillig? Het moet wel aan mij liggen, want het programma vierde in 2021 zijn 25-jarig bestaan.

Zondagavond heb ik mezelf gedwongen het hele programma nou es helemaal uit te zitten. Het was een herhaling, maar ik kan me niet voorstellen dat er in de tussentijd veel veranderd is aan trein dan wel landschap. De reis ging door Duitsland. De reis lijkt áltijd door Duitsland te gaan, bij Rail Away, of Zwitserland. Dat treft, want ik zat vorige week heel duurzaam veertien uur in een trein vanuit Zwitserland. Die reed door Duitsland en uiteindelijk, na drie uur stilstaan in Keulen, naar Nederland.

Op zeker moment overvalt je een weeïg soort verveling en weet je van ellende niet meer hoe je nog moet zitten. Zo erg is het met Rail Away niet, maar het is wel een goede poging precies dát gevoel te benaderen.

Reizen vanuit de luie stoel, noemt de EO het zelf. Maar dan zonder vertraging, zonder defecte treinstellen, en met een restauratiewagon die thuis wel altijd open is. Is dit slow television voor slow travellers? Seniorentelevisie? Welnee. Om mezelf te kwellen, keek ik daarna nog naar een special van 3 op reis, BNNVara.

Roadtrippen

Ze brengen het iets anders, ze noemen een reisje per elektrische auto door Estland ‘roadtrippen’. Maar de beelden zijn soortgelijk, nu van een auto die door het landschap glijdt, afgewisseld met de blik van bestuurder/presentator Maurice Lede op de uitgestorven Estse weg. Af en toe stapte hij uit en er zat een iets hipper muziekje onder, maar saai bleef het. Even leek het of Maurice Lede de reis ook wat vond tegenvallen, maar hij had het alleen over het vervoermiddel. Een roadtrip, zei hij, hoort samen te gaan met een ronkende motor in een iets minder comfortabele auto. „Het mag een beetje werken zijn.” Het spannendst van dit tripje was of hij wel het eerstvolgende laadstation zou halen, wat niet echt een avontuur is in een land waar tussen opeenvolgende oplaadpalen maximaal veertig kilometer zit.

Om in het thema te blijven, plakte ik er Reizen Waes achteraan. En verdomd, presentator Tom Waes nam de trein. De Eurostar naar Londen. Nu was er een land, een vervoermiddel, een presentator die uitstapte én ik kwam iets te weten over het land. Waes kreeg les in Britse manieren. Stak hij wat van op, en ik ook. Mocht je suiker in je thee doen, roer dan geen rondjes met je lepel, maar beweeg van 6 uur naar 12 uur en terug. Anders ontstaat er een draaikolk en zinkt de suiker naar de bodem.

Gestoofde eekhoorn

We leerden dat er Londense mannen zijn die boksen met blote vuisten, bare knuckles. Wel meer verwondingen, schijnt, maar minder doden. Waar weer wel veel doden door vallen is de messen-epidemie, met 40.000 steekpartijen per jaar. Moeders van gedode zonen gaan de huizen langs om messen in te zamelen. Good riddance, maar of het helpt? We bezoeken dominoënde mannen in Brixton en natuurlijk ook een Britse die haar huis volgestouwd heeft met royal parafernalia. Tot slot eet Waes een gestoofde eekhoorn bij Lia van Bekhoven thuis. Zij is (ook) correspondent voor de Vlaamse televisie en die eekhoorns zijn in Londen een plaag (ze zijn met z’n vijf miljoenen).

Al met al een wonderlijk fenomeen, reizen op tv. Je ziet van alles, maar het brengt je nergens.