Zelensky ontslaat tientallen medewerkers van de geheime dienst

De Oekraïense president Zelensky heeft tientallen medewerkers van de geheime dienst SBOe ontslagen wegens „onbevredigende” resultaten. Hij kondigde aan alle werkzaamheden van de geheime dienst op de schop te nemen. Gisteren schorste hij al het hoofd van de SBOe, Ivan Bakanov, en ook Irina Venediktova, het hoofd van het Openbaar Ministerie.

Meer dan zestig werknemers van het Openbaar Ministerie en de geheime dienst werken vanuit door Rusland bezet gebied in Oekraïne tegen hun eigen land, zo liet Zelensky eerder in een toespraak weten. Ze spelen geheime informatie door aan de Russische geheime dienst of werken op andere manieren ermee samen. De regering in Kiev ziet dat als hoogverraad. Op dit moment loopt onderzoek naar 651 gevallen van mogelijk verraad en collaboratie.

Bakanov, een jeugdvriend van Zelensky, is sinds 2019 het hoofd van de geheime dienst, maar er bestond grote onvrede over zijn functioneren en gebrek aan expertise. Dat Zelensky ook Iryna Venediktova opzij zet, zorgt voor verbazing. Ze leidt het onderzoek naar duizenden vermeende oorlogsmisdaden door de Russen en was onlangs nog in Den Haag voor een conferentie over de vervolging voor in Oekraïne begane oorlogsmisdaden. Ze gaf toen nog een interview in NRC.

Lees ook: President Zelensky stuurt mensen makkelijk weg