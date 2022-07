Een dag of tien ben ik in Lviv, Oekraïne, om een serie portretten te maken. Vandaag, na het luchtalarm, is Andriy aan de beurt. Ik ken hem sinds een paar dagen en Andriy maakt de dingen graag een beetje moeilijker dan ze zijn. Ik geef een simpele instructie: „Kijk in de camera zonder te lachen.” Andriy denkt even na en zegt: „Moet ik mezelf zijn of moet het naturel?”

