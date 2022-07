Waar is de arts en ziekenhuisdirecteur Ernst Kuipers gebleven? Hij was het die twee jaar geleden als eerste signaleerde dat de coronabesmettingen in de zomer opliepen en aan de bel trok. Hij was het die keer op keer – meestal in een talkshow – waarschuwde dat de ziekenhuizen en huisartspraktijken dreigden over te lopen met heel zieke coronapatiënten. En dus dat mensen weer even afstand moesten houden van elkaar.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Sinds hij minister van Volksgezondheid is, zendt Kuipers een compleet andere boodschap uit. Niet de overheid maar ‘de sectoren’ moeten maatregelen treffen als ze vrezen dat te veel werknemers of leerlingen besmet zullen raken met de nieuwste variant van het virus. Niet de overheid zal kwetsbare patiënten beschermen als ze vrezen voor besmetting, dat moeten ze zelf doen. En mensen onder de zestig jaar, die dat willen, nog een boosterprik laten halen? Nee, zegt de minister, daarvoor wil hij eerst het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap afwachten.

Natuurlijk, de omstandigheden zijn veranderd. Twee jaar geleden leefden grote delen van de bevolking nog in angst voor het coronavirus en was niemand gevaccineerd. Tegelijk hadden overheidsingrijpen en lange lockdowns toen nog niet zo veel kritiek geoogst, en ellende veroorzaakt, als ze begin 2021 en eind 2021 deden.

Nu zijn grote delen van de bevolking wel gevaccineerd (83 procent van de volwassenen), hebben anderen immuniteit opgebouwd tegen corona door besmetting, en bovendien lijken mensen niet erg ziek te worden van de nieuwste omikronvariant. Business as usual dus. We leven door, met corona ergens ver weggestopt in het achterhoofd.

En een minister vertegenwoordigt het hele land, niet alleen de zorgsector en kwetsbare patiënten.

Maar toch. De afgelopen dagen zijn er per dag zeker 150 Covidpatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. In een maand tijd steeg het aantal opgenomen Covidpatiënten van 400 naar 1.000. Helemaal onschuldig is de nieuwste variant van het virus dus niet.

Covid is gelukkig niet meer zo dodelijk als twee jaar geleden maar 20 tot 37 procent van de mensen die ziek werden, en worden, houden er maandenlang klachten aan over. Dat is vervelend voor henzelf en voor de toch al krappe arbeidsmarkt.

En niemand, werkelijk niemand, wil dat de samenleving weer tot stilstand komt door een grote golf in de winter. Corona-ontkenners zouden het ronduit onaanvaardbaar vinden. De meeste mensen zullen het onverteerbaar vinden en de economie kan het niet lijden.

Dus het zou prettig zijn als het Rijk en de GGD’s de indruk wekken dat zij het virus nog wel serieus nemen. Dat ze, anders dan de vorige twee zomers, in elk geval goed in de gaten houden hoe veel mensen besmet raken en of dat ernstig is of niet. En of iedereen dus een beetje moet oppassen, of niet.

Vooral omdat Nederland niet wéér te langzaam kan reageren op nieuwe ontwikkelingen. En anderzijds niet overdreven moet reageren, zoals eind 2021, toen de rest van Europa snel in de gaten had dat de nieuwe variant uit Zuid-Afrika geen lockdown rechtvaardigde.

De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de minister van Volksgezondheid net zo goed een vinger aan de pols houdt als hij deed toen hij een ziekenhuis runde.