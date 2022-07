Minister stopt gebruik psychologische test voor aanvragers wapenvergunning

De psychologische test voor aanvragers van een wapenvergunning wordt voorlopig niet meer gebruikt. Dat heeft minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) in een Kamerbrief laten weten. Hierdoor kan de politie geen nieuwe aanvragen in behandeling nemen.

De zogenoemde e-screener is een computergestuurde psychologische test die wordt gebruikt om te bepalen of een vergunning veilig verleend kan worden. Aanvragers moeten daarvoor honderd vragen beantwoorden. Jaarlijks vragen ongeveer 5.000 mensen een nieuwe vergunning aan.

Met haar besluit volgt de minister deskundigen die eerder dit jaar concludeerden dat de e-screener gebreken vertoont en dat het beter is om die niet te gebruiken, behalve als er psychologische of psychiatrische experts worden betrokken bij het beoordelingsproces.

Aanbeveling

Ook bestuursrechters zijn kritisch over de e-screener: de technische werking ervan is in juridische procedures niet of moeilijk uit te leggen.

De e-screener werd ingevoerd naar aanleiding van de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011, waarbij de 24-jarige Tristan van der Vlis in een winkelcentrum zes mensen doodschoot. Van der Vlis had een wapenvergunning, terwijl hij aan een psychische stoornis leed. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam destijds met aanbevelingen. Een daarvan was aanvragers een psychologische test af te laten leggen.

De minister schrijft dat een formulier gebruikt gaat worden waarin de aanvrager „naar waarheid” moet verklaren geen risico te vormen. Het formulier wordt al gebruikt voor het vernieuwen van wapenvergunningen.