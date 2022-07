Met een dikke tak uit het bos bedreigde José zorgverleners

José (52) trok zijn spijkerbroek iets op voor hij ging zitten en friemelt nu afwachtend aan zijn lange dreads. „Zo, daar bent u weer”, zegt de rechtbankvoorzitter met een ernstige stem.

José wordt verdacht van bedreiging. Bijna een half jaar lang zou hij medewerkers van de ggz-instelling waar hij werd behandeld hebben lastiggevallen. Het begon met het inslaan van een achteruit van de Volkswagen Caddy, in juni. In augustus smeet hij een koffiepot door de wachtruimte. Het ding sloeg nét naast het hoofd van een medepatiënt kapot tegen de muur. Diezelfde maand zou José een deuk in een Ford Fiësta van een andere medewerker hebben geschopt. Dat ging niet expres, zegt hij tegen de rechter. „Ik was met mijn fiets tegen die auto gevallen.” José mag vervolgens niet meer naar de instelling komen, maar in september zien de zorgverleners hem er door het bos lopen. „Ik lees in het dossier…”, begint de rechter.

„Ik heb dat niet gedaan.”

„Wát heeft u niet gedaan?”, zegt de rechter.

De zorgverleners verklaarden dat José met „een dikke tak” uit het bos op hen afkwam. Hij zou hebben gezegd dat hij ze zou vermoorden. José schudt zijn hoofd. „Ik vermoord nog geen mug.” Hij begint uitbundig te lachen. „Hahahaha.”

José had die zomer ook al eens naar de zorginstelling gebeld. Hij zou hebben gezegd dat hij de kentekens van de medewerkers heeft, weet waar ze wonen. Dat hij aan een mes kan komen, en in het verleden „ergere dingen” heeft gedaan.

„Nee, néééé”, zegt José steeds. De zorginstelling heeft „een plan” tegen hem, zeg hij. „Ik heb bewijs.” Want alleen daar wordt gezegd dat hij mensen bedreigt. „Hoe kan dat nou? Waarom zeggen mensen uit mijn straat dat dan niet? Het klópt niet.”

De rechter: „Dus u zegt: er zijn dingen gebeurd. Ik heb met de koffiekan gegooid, ik ben tegen een auto gevallen. Maar: dit is een complot van de zorginstelling om u in de tbs te krijgen?” José lijkt tevreden met die analyse. „Ja!”

Dan gaan „we het nu hebben over wie José is”, zegt de rechter. „Een werkman”, antwoord José in één adem. Hij werkt in de steigerbouw.

Maar de rechter wil het ook over andere dingen hebben. José heeft een lange geschiedenis in de hulpverlening – „u bent de vijftig ook al voorbij” – maar houdt zich slecht aan behandelafspraken. „U gaat uw eigen gang.” Een psychiater diagnosticeerde: schizofrenie van het paranoïde type, een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een licht verstandelijke beperking. José is het er niet mee eens. „Mensen met een lage intelligentie kunnen het niet in de steigerbouw maken.”

Hij heeft al „heel vaak het voordeel van de twijfel” gekregen, zegt de rechter. „Daar kunnen we niet mee doorgaan tot u honderd bent.” Er werd vaker aangifte tegen hem gedaan, maar veel werd geseponeerd. Twee jaar geleden is hij volgens de rechter „de dans al eens ontsprongen”. Toen lag er een advies hem tbs te geven.

José kan niet „slechts als psychiatrisch patiënt worden benaderd”, vindt de officier van justitie. „Maar óók als risico, of: juist als risico.” Ze ziet geen andere mogelijkheid meer dan tbs met dwangverpleging. „Een ultimum remedium of, in geval van meneer, een optimum remedium. Dat is óók in zijn belang. De instelling die hem behandelde, kan niet de juiste zorg bieden.”

Als zijn advocaat begint te praten, sluit José zijn ogen en vouwt hij zijn handen samen. Zijn uitingen, zegt de advocaat, „zijn een emotionele ontlading” en niet „om vrees op te wekken”.

„Meneer, bent u er nog?”, zegt de rechter.

José opent zijn ogen. „Ik heb niks gedaan, snap je”, zegt hij gelaten.

José wordt twee weken later schuldig bevonden aan het dreigen met de tak, het beschadigen van een auto en het gooien met de koffiepot. Met zijn handelen heeft hij de zorgmedewerkers angst bezorgd, schrijft de rechtbank. Maar door zijn stoornissen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. En omdat hij zijn leven weer heeft opgepakt, zou tbs „disproportioneel” zijn. Hij moet twee weken de gevangenis in.

Procesdeelnemers Rechters: mr. N. van der Ploeg-Hogervorst, mr. J. Bergen en mr. S.H. van Nieuwkerk. Officier van justitie: mr. C. de Pagter Advocaat: mr. A.C.M. Tönis

