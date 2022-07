‘Matthijs de Ligt verruilt Juventus voor Bayern München’

Matthijs de Ligt gaat Juventus verruilen voor Bayern München. Dat hebben grote Duitse media, waaronder Bild, en transferexpert Fabrizio Romano zondagavond gemeld. De Duitse kampioen betaalt minimaal 70 miljoen en — afhankelijk van De Ligts prestaties — maximaal 80 miljoen euro voor de Nederlandse international, die nog tot en met 2024 onder contract stond bij Juventus. De 22-jarige centrumverdediger zal in München een contract tekenen tot en met 2027.

Drie jaar geleden haalde Juventus De Ligt voor zeker 75 miljoen euro weg bij Ajax. Als jongste aanvoerder in de knock-outfase van de Champions League ooit had De Ligt de Amsterdamse voetbalclub toen net naar de halve finale van het prestigieuze toernooi geleid. Ook bij Bayern München wordt van hem een leidersrol verwacht. Sinds de club vorig jaar verdediger David Alaba kwijtraakte aan Real Madrid, kampte Bayern volgens hoofdtrainer Julian Nagelsmann met een communicatieprobleem in de laatste lijn.

De Ligt, 38-voudig international, speelde in drie seizoenen ruim honderd officiële wedstrijden voor Juventus. Hij won weliswaar drie verschillende nationale prijzen, maar succes in de Champions League bleef uit. In de jaren dat De Ligt voor Juventus speelde, strandde de club keer op keer in de achtste finales — ondanks de aanwezigheid van de Portugese wereldster Cristiano Ronaldo in de eerste twee jaar, die juist was gehaald om Juventus een internationale prijs te bezorgen.

Bij Bayern München komt De Ligt met Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch twee voetballers tegen die net als hij bij Ajax hun opleiding genoten. Zowel Mazraoui als Gravenberch liet Amsterdam deze zomer achter zich. Bayern München kocht eerder deze zomer ook de Senegalese topaanvaller Sadio Mané van het Engelse Liverpool. Daar tegenover staat wel het vertrek naar FC Barcelona van Robert Lewandowski, de Poolse spits die in 349 wedstrijden tot maar liefst 326 doelpunten kwam.