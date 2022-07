‘Laat risicogroep snel vaccineren’

In Amsterdam maken veel huisartsen zich zorgen over de apenpokken, weet Rob Hermanussen. „Er is veel onrust.” Hij leidt een grote huisartsenpraktijk (7.200 patiënten) in Amsterdam waar veel mensen komen uit de risicogroep: mannen met wisselende seksuele contacten met mannen. Afgelopen maandag organiseerde Soa Aids Nederland een webinar over apenpokken voor zorgverleners. Er waren zó veel geïnteresseerden, achthonderd, dat de digitale bijeenkomst moest worden herhaald.

Donderdag maakte het RIVM bekend dat het aantal bevestigde gevallen van apenpokken sinds de recente uitbraak in Nederland is gestegen naar bijna 550. Bijna allemaal betreffen het mannen die seks hebben met mannen, maar in principe kan iedereen het virus krijgen, dat zich verspreidt via nauw contact zoals bijvoorbeeld bij knuffelen of seks.

Volgens Hermanussen ligt het werkelijke aantal besmettingen veel hoger. „Veel mensen hebben beperkte symptomen en gaan niet naar de dokter. Ik vermoed ook dat symptomen vaak zo mild zijn dat wanneer iemand wél naar de dokter gaat, die niet aan apenpokken denkt. Daarbij heeft Belgisch onderzoek inmiddels aangetoond dat het ook voorkomt dat mensen geen symptomen hebben. Ook deze gevallen komen niet in de cijfers terecht.” Daarbij lopen de cijfers „per definitie achter de feiten aan” omdat de incubatietijd van apenpokken meestal op ruim een week ligt.

Hermanussen roept minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) op te erkennen dat de cijfers slechts „het topje van de ijsberg” tonen. Hij wil meer urgentie zien om sneller te vaccineren. Hij spreekt namens de adviesgroep seksuele gezondheid van het Nederlandse Huisartsen Genootschap, de seksHAG, en namens veertien collega-huisartsen die veel werken met de risicogroep.

‘Voorbereiding in volle gang’

Bij de GGD Rotterdam-Rijnmond vragen veel cliënten wanneer het vaccin beschikbaar komt, mailt arts Hannelore Götz. En dat hoort ze ook van andere centra seksuele gezondheid (soapoli’s). „Een begrijpelijke vraag. Tegelijkertijd weet ik dat de voorbereidingen voor deze campagne complex zijn en in volle gang.”

Op 7 juli schreef Kuipers „zo spoedig mogelijk” te willen beginnen met vaccinaties – eerst in Amsterdam, waar nu de meerderheid van de infecties plaatsvindt. Maar anderhalve week later weet de GGD Amsterdam nog niet wanneer de eerste preventieve prik kan worden gezet, zegt een woordvoerder. „Er wordt nu een plan van aanpak geschreven.” Enkele honderden mensen kregen overigens al een vaccin omdat zij nauw contact hadden met een bevestigde apenpokkenpatiënt. De prik moet ervoor zorgen dat eventuele ziekte milder verloopt.

Kuipers definieert de doelgroep voor het preventieve vaccin als: mannen die seks hebben met mannen en transgender personen die nu de hiv-preventiepil PrEP krijgen via de GGD, daarvoor op de wachtlijst staan, of bij de soapoli bekend zijn met een verhoogd risico op soa, bijvoorbeeld omdat ze recentelijk zijn gewaarschuwd voor een soa of soa-klachten hebben gehad. Zo komen 32.000 mensen in aanmerking voor preventieve vaccinatie, bestaande uit twee doses. Nederland heeft 70.000 vaccins beschikbaar, net genoeg dus.

Hermanussen wijst erop dat volgens het ‘deskundigenberaad’, dat het advies schreef waarop Kuipers vaart, leden uit de risicogroep niet alleen bij de soapoli van de GGD komen, maar ook bij andere zorgverleners, zoals de huisarts. „Ik zou de minister willen oproepen zich aan dat advies te houden.” Hij erkent de schaarste aan vaccins, en wil daarom dat de minister in Europees verband aandringt op uitbreiding van de productiecapaciteit. De levertijd van het vaccin, dat nu nog wordt gemaakt door één Deens bedrijf, ligt volgens het deskundigenberaad op anderhalf jaar. Hermanussen „wil weten waarom dat zo is”. Met corona was een vaccin in anderhalf jaar bedácht.

Ook Soa Aids Nederland vindt dat het vaccineren sneller moet beginnen en dat de vaccins direct verstrekt moeten worden aan alle GGD’en. Het RIVM zegt „zo snel mogelijk” te willen beginnen, maar stelt dat de vaccinatiecampagne wel „zorgvuldig” moet verlopen. Een woordvoerder wijst erop dat nog niet bekend is hoe effectief het pokkenvaccin is: de fabrikant heeft het in Europa niet geregistreerd als preventief vaccin voor apenpokken (wat in de VS en Canada wel is gebeurd). Daarom moeten ontvangers ervan extra toestemming geven. Er moet een registratiesysteem komen voor eventuele bijwerkingen en een parallel onderzoek om de effectiviteit van de vaccins te meten. De totale kosten bedragen naar schatting ruim 3 miljoen euro.

Ook moet er personeel worden „opgeleid en opgelijnd” in vakantietijd, aldus het RIVM, en gezien de schaarste aan vaccins moeten „uitnodigingen op een zorgvuldige manier worden verstuurd”. Een aantal personen uit de doelgroep is „om privacy-redenen niet onder de eigen naam geregistreerd” bij de soapoli, wat het wellicht moeilijker maakt hen te bereiken. Soa Aids Nederland geeft wel aan dat de vaccinatiebereidheid onder de doelgroep hoog is.

„Er moeten nu klappen gemaakt worden”, zegt huisarts Hermanussen. Volgens hem heerst bij het RIVM de angst „het niet perfect” te doen. „Ik denk niet dat je bang moet zijn dat je iemand te veel vaccineert.” Hij ruimt met liefde enkele weekenden in om zelf te prikken. „Mannen die seks hebben met mannen leven echt niet op een andere planeet. Zij hebben ook contacten in de rest van de samenleving. We zien nu voornamelijk jonge, gezonde mensen die apenpokken krijgen, maar wat gebeurt er als het overslaat op ouderen? Of kinderen? We hebben geen idee.”