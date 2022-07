Kunst kijken gaat ook over zelf nadenken en beleven

Niets is fout en alles mag, is de boodschap van Stoere verhalen over kunst. Een boek dat kinderen uitdaagt om na te denken over kunst en te verwoorden wat ze zien. In elk hoofdstuk worden een bekende kunstenaar en diens werk vanuit verschillende hoeken belicht. De krampachtigheid die je weleens tegenkomt in boeken die kinderen kennis willen laten maken met kunst, is daarbij losgelaten. Dit boek gaat over ontdekken. Er zijn weetjes, er worden verhalen verteld en vragen gesteld, want kunst gaat ook over zelf nadenken en beleven.

Van Caravaggio tot graffiti

De kunstenaars en hun werken die zijn opgenomen vormen een eclectische mix van klassiek en modern. Van Myron van Eleutherae die in Griekenland leefde in de 5de eeuw voor Christus en Caravaggio, tot Banksy en Kandinsky. Schilderijen, beelden, installaties, graffiti en toegepaste kunst, het passeert allemaal de revue. Waarbij telkens geopend wordt met een verhaal dat geïnspireerd is op de kunstenaar. Zo lezen we bij Kandinsky, in wiens werk je de invloed van sprookjes tegenkomt, een verhaal over Joris en de draak.

Er worden interessante vragen gesteld die op speelse wijze uitdagen om nog eens goed te kijken naar de schilderijen. Zoals bij De waterlelies van Monet: ‘Welke kleuren zie je? Vertel in een kort weerbericht welk weer het op dit schilderij is. Hoe weet je dat?’

Bij de Japanse kunstenares Yayoi Kusama, die beelden en schilderijen vol stippen maakte en infinity rooms, is de vraag: ‘Kun jij iets bedenken wat oneindig is en nooit stopt?’ Een heerlijk vrije vraag die aanzet tot denken. En bij Duchamp volgt onvermijdelijk de kwestie: wanneer is iets nou eigenlijk kunst?

Daarnaast zijn er weetjes opgenomen. Nikki de Saint Phalle bijvoorbeeld, maakt beelden van sterke moderne vrouwen in vrolijke kleuren. Na een bezoek aan Gaudí’s Park Guëll wilde ze ook zoiets vrolijks maken. ‘In Italië bouwde ze haar Tarot tuin, de grootste beeldentuin ooit door een vrouw gemaakt.’ Ze woonde zelfs zeven jaar in een van haar beelden. Dat was wel 28 meter hoog en had een badkamer en slaapkamer.

Je eigen protestmuur

Elk hoofdstuk sluit af met een doe-opdracht wat van Stoere verhalen over kunst een heel actief boek maakt, dat je niet alleen uitdaagt tot nadenken met vragen en verhalen, maar ook aanspoort om zelf aan de slag te gaan. Zoals in het hoofdstuk over Banksy: maak je eigen protestmuur (er volgt een handige handleiding). Of bij Rietveld: ontwerp je ideale stoel. Wel had er wat meer aandacht aan de doe-opdrachten geschonken kunnen worden: veel blijft steken in wat geteken. Er had wat meer de diepte in gegaan mogen worden, en uitgenodigd om zelf met verschillende materialen te werken. Maar ze zijn zeker niet lukraak gekozen en zeer haalbaar voor kinderen van een jaar of zeven.

Grafisch vormgever en illustrator Roxane Paalman verzorgde de illustraties die de tekst en kleurenillustraties van de kunstwerken begeleiden. Veel zwart-witprints met één steunkleur, blauw, zwart, her en der wat rood of geel en gesimplificeerde elementen uit de kunstwerken, een hoofd, een hand. Drukke prints die tegelijkertijd toch een beetje saai zijn, maar die wel alle ruimte geven aan waar het om gaat: de kunstenaars. Vaak kunnen dit soort boeken met veel verschillende elementen nogal rommelig worden, maar de vormgeving houdt de boel goed bij elkaar. De pagina’s zijn erg uitnodigend opgemaakt en dragen speelse elementen in zich zonder onoverzichtelijk te worden. Wanneer bijvoorbeeld de vraag wordt gesteld of rood en groen hetzelfde klinken, staan die letters ook in rood en groen afgedrukt. Zo zijn er talloze vondsten aan te wijzen in de vormgeving die van dit stoere boek over kunst een nog grotere krachtpatser maken.