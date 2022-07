KNMI kondigt voor dinsdag code oranje af, bedrijven nemen maatregelen

Het KNMI heeft voor dinsdag in zeven provincies code oranje afgekondigd vanwege de hittegolf die door Europa trekt. In het midden en zuiden van Nederland geldt vanaf het einde van de dinsdagochtend tot in de avond code oranje voor zeer warm weer; de temperaturen kunnen oplopen tot 39 graden. In het noorden van het land verwacht het weerinstituut temperaturen van 32 tot 36 graden.

Code oranje, waarmee het KNMI mensen waarschuwt voorbereid te zijn op extreem weer, geldt dinsdag in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Maandag geldt in het hele land code geel, waarmee het KNMI mensen oproept „alert” te zijn.

Zondag kondigde het RIVM al een Nationaal Hitteplan af en gaf het een smogwaarschuwing voor het begin van de week. Door hoge concentraties ozon in de zomer kan schadelijke smog ontstaan. Om de last van de hitte te beperken roept het instituut mensen op voldoende (water) te drinken, de woning koel te houden door middel van bijvoorbeeld zonwering of airconditioning. Met name ouderen en kwetsbare groepen worden opgeroepen lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond te beperken. Naar verwachting houden de hoge temperaturen tot woensdag aan.

IJsjes en waaiers op luchthavens

In tal van sectoren werden maandag waarschuwingen afgegeven en maatregelen genomen om de hittegolf te doorstaan. Zo adviseren brancheorganisaties voor beroepen die voornamelijk in de buitenlucht plaatsvinden als Bouwend Nederland en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een tropenrooster in te stellen. Suggesties voor de bouwsector zijn om werkdagen vroeger te laten beginnen, bouwvakkers koelvesten te laten dragen en frequente (douche)pauzes in te lassen. De KHN zoekt het in eettips - eiwitrijk en met voldoende zout - en kledingadviezen: luchtig en van katoen of linnen. Sommige kinderopvanglocaties draaien een halve dag vanwege het weer.

Ook reizigers wordt aangeraden maatregelen te nemen. De ANWB roept automobilisten op voldoende drinkwater mee te nemen, ramen en deuren van voertuigen van tevoren even open te zetten en paraplu’s mee te nemen voor beschermende schaduw in geval van pech. De NS kondigde aan de airconditioning in HSL-treinen lager te zetten om uitval te voorkomen. In 2019 vielen er HSL-treinen uit, nadat de airco het had begeven. Vakantiegangers krijgen verkoeling aangereikt op overvolle luchthavens: ijsjes op Schiphol en waaiers op Eindhoven Airport.

Ook elders laten de consequenties zich voelen. De hittegolf die door Europa trekt, zorgt voor grote droogte. In het zuiden van Europa leidt dat onder meer tot grootschalige bosbranden. In Nederland zorgt de hitte voor grote droogte, waardoor het gemaal De Aanvoerder bij Utrechtse De Meern voor de vierde keer in twintig jaar tijd is geopend. Via de Rijn stroomt er momenteel zo’n 900 kubieke meter water per seconde Nederland binnen, terwijl dat normaal gesproken zo’n 1.200 kubieke meter is.