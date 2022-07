Hoe gaan wij in de toekomst om met de vervuiling die plaatsvindt bij de winning van uranium? Op 6 juli stemde het Europees Parlement ermee in kernenergie, onder voorwaarden, als groen te bestempelen. Ook Nederland maakt stappen in het uitbouwen van kernenergie. In ons denken over (groene) energie zijn wij echter weinig geneigd de hele productieketen en de effecten daarvan op milieu, gezondheid en mensenrechten in ogenschouw te nemen. Zowel bij de winning van de metalen benodigd voor zonnepanelen en batterijen als bij de winning van uranium, de grondstof voor kernenergie, vindt nog altijd vervuiling plaats met lokale milieu- en gezondheidsschade. Als wij meer inzetten op nieuwe energiebronnen, zoals kernenergie, hebben wij ook een verantwoordelijkheid in het terugdringen van deze schade.

Michiel Bron is energiehistoricusen promovendus aan de Universiteit van Maastricht.

De uraniummijnbouw kent een lange traditie van vervuiling en blootstelling van omwonenden en mijnbouwers aan radioactieve straling. Zo kampen de VS met een geschiedenis van vervuiling van leefgebieden van Navajobevolking en vergiftiging van Navajo-mijnbouwwerkers. De Navajo’s die vorige eeuw in de uraniummijnen werkten werden vaak bewust niet geïnformeerd over de gevaren en werkten zonder bescherming. Daarnaast werd de omgeving zwaar verontreinigd door dumping van radioactief en giftig restmateriaal en chemicaliën. Ook nu vindt nog veel vervuiling plaats rondom uraniummijnbouwprojecten.

Uranium bevindt zich in verschillende samenstellingen over de gehele wereld, maar kan slechts in een aantal landen gewonnen worden; voornamelijk in Kazachstan, Australië en Canada, maar ook in Namibië, Niger, Rusland en Oezbekistan. Het uranium wordt, na bewerking en verrijking, gebruikt als brandstof in de meeste kerncentrales. Voor de winning worden verschillende technieken gebruikt: open groeve en ondergrondse mijnbouw, en uitspoeling (leaching). De open groeve en ondergrondse mijnbouw zijn het meest vervuilend. Deze technieken laten bij het vergruizen van het gesteente grote hoeveelheden radioactief, en giftig, afvalgesteente achter, vervuilen het grond- en oppervlaktewater en laten het radioactieve radongas vrij.

Groene revolutie

Ook de uitspoelingstechniek, ook wel bestempeld als de ‘groene revolutie’ in de uraniummijnbouw, heeft directe effecten op het milieu en de volksgezondheid. Hierbij lossen chemicaliën de uranium ondergronds op en wordt het opgepompt. Daarmee wordt de productie van grote hoeveelheden radioactief afvalgesteente voorkomen, wat de milieu-effecten reduceert. De chemicaliën die gebruikt worden voor het oplossen van uranium reageren echter ook met de gesteentevormende mineralen, waardoor het grond- en drinkwater in een straal van wel 28 kilometer kan worden vervuild, zoals ook gebeurde rondom de Strazmijnen in de Tsjechische Republiek.

Hoewel verschillende technieken beschikbaar zijn om deze vervuiling deels tegen te gaan, vergen ze extra investeringen en scherpe controles. Deze maatregelen worden echter lang niet altijd genomen, met grote gevolgen voor de natuur en de gezondheid van omwonenden en mijnwerkers. Ook nu nog vindt veel vervuiling plaats rondom uraniummijnen over de hele wereld en levert het afval nog steeds grote milieu en gezondheidsschade op in Afrika en de voormalige Sovjet-Unie.

Kiezen voor kernenergie is kiezen voor de langere termijn. Als Nederland echt kiest voor een nieuwe kerncentrale staat deze er niet meteen. Dit betekent dat Nederland nog lang betrekkingen gaat hebben met uraniummijnbouwprojecten. Hoewel met de productie van de energie zelf slechts relatief weinig broeikasgassen worden uitgestoten, is de winning van de grondstof zeker niet groen. De keuze voor deze energievorm dient dus gepaard te gaan met het inzetten op het vergroenen van de gehele productieketen als we echt voor succesvolle duurzaamheid willen gaan.