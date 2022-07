Hoe je blauwalg herkent - en meer tips om veilig te zwemmen in de natuur

Warm weer? Dan is het verleidelijk om verkoeling te zoeken bij water in de buurt. Van 240 zwemlocaties, zowel in het binnenland als langs de kust in Nederland, weten we door tweewekelijkse controles van Rijkswaterstaat of het water er wel of niet veilig is. De resultaten van deze tests kun je bekijken op een kaart op zwemwater.nl, of op deze kaart:

Grachten, poelen en beekjes staan niet op de kaart: vaak wordt de waterkwaliteit daar niet gecontroleerd. NRC zet voor je op een rij hoe je tóch zo goed mogelijk kan beoordelen of water veilig genoeg is om in te zwemmen.

Bestudeer het wateroppervlak

Als er een verfachtige groene of bruine laag aan het oppervlak ligt, is zwemmen een slecht idee, zegt Miquel Lurling, blauwalgdeskundige en universitair hoofddocent aan Wageningen University en Research. Zo’n laag ontstaat namelijk door een ophoping van bacteriën en/of algen. „Als die laag lang genoeg blijft liggen en er uit scheuren een blauwige gloed in het water komt, weet je zeker dat het blauwalg is.”

Soms ligt er op het water eendenkroos, bloesem of niet-gevaarlijke draadalg. Het verschil met bijvoorbeeld blauwalg is niet altijd duidelijk. Daarvoor werd in het Verenigd Koninkrijk een app ontwikkeld door het Centre for Ecology en Hydrology: de Bloomin’ Algae-app, die inmiddels ook een Nederlandstalige versie heeft. „Zwemmers kunnen er foto’s in uploaden van het water of het laagje op het water. Experts van Wageningen University en Research beoordelen vervolgens de foto en geven zo goed en snel als het kan aan of ze reden zien daar niet te zwemmen”, zegt Lurling.

Let op verdere verkleuring in het water

Verkleuring van het water dieper dan het oppervlak kan eveneens duiden op de aanwezigheid van bacteriën en algen. Voor wie twijfelt of de verkleuring echt op slechte kwaliteit duidt, heeft Lurling een handige vuistregel: „Als je tot je middel in het water staat, moet je je voeten nog kunnen zien. Is dat niet het geval, dan kun je beter niet verder zwemmen.”

Overigens is er nog een reden om niet te zwemmen in water waar de bodem niet zichtbaar is: je kunt obstakels niet zien. „Soms zie ik kinderen van een brug het water in springen terwijl ze niet weten wat eronder zit. Dat kan heel gevaarlijk zijn”, waarschuwt Lurling.

Hoe is de geur van het water?

Vervuild water ruikt vaak niet zo prettig. „Water waar blauwalg in zit, kan zeker als er veel aanwezig is een beetje zwavelachtig ruiken”, zegt Lurling. Ook zonder blauwalg is stinkend water vaak slecht nieuws. „Stank kan bijvoorbeeld ook door dode dieren onder het oppervlak komen.”

Let op waar het verboden is te zwemmen

De kwaliteit van het water is niet de enige bepalende factor of je veilig kan zwemmen. Ook een sterke stroming in zee, voorbijkomend vaarverkeer en aanlegplekken voor schepen kunnen gevaar opleveren voor zwemmers. Als je op deze plekken gaat zwemmen, riskeer je een boete van 150 euro.