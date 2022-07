Hoe de boeren in Noord-Nederland steeds meer last krijgen van zout water

Achter een dijk in het puntje van Noord-Groningen ligt de akker van boer Gerard Hegge. Hij wijst naar zijn gewas aan de voet van de dijk bij Kloosterburen. „Daar zijn de plantjes slechter, die gaan minder opbrengen.” Met een beetje inspanning ziet het ongetrainde oog het ook: hoe dichter het gewas in de buurt van de Waddenzee komt, hoe fragieler de bladeren. Jarenlang giste Hegge slechts naar de oorzaak. Is de wind te guur? Is de structuur van de grond anders? De laatste jaren verdenkt hij ook een andere boosdoener: verzilting.

Het grondwater langs de kust wordt zouter. Gewassen verdorren en op sommige stukken land groeit niks meer. Maar hoe verzilting zich precies ontwikkelt, blijft onduidelijk. Het project Boeren Meten Water, een samenwerking tussen waterschappen en agrariërs, probeert verzilting in kaart te brengen. Zo’n vijftig boeren, allen met akkers langs de kustlijn van Friesland en Groningen, kregen een meetinstrument, de AquaPin.

Sinds vorig jaar doet Hegge ook mee. Hij loopt tussen de nette rijen pootaardappelen door en komt uit op een klein stukje onbebouwde grond bij de dijk. Hier staat de AquaPin. Op het veld is alleen een oranje deksel te zien die boven de grond uitsteekt. Een rood-witte paal markeert de plek, zodat zijn tractor niet per ongeluk over het instrument heen walst. De AquaPin is een buis van twee meter die verticaal in de grond is gestoken. Met sensoren op verschillende dieptes wordt continu de waterdruk, het zoutgehalte en het bodemvocht gemeten. Hegge wijst naar een boom in de verte, daar staat de volgende AquaPin, in het veld van de buurman.

Nationale regenton

Het zoutgehalte in de grond neemt op twee manieren toe: via zout grondwater – kwel – dat zich naar het oppervlak beweegt en via zeewater dat onder de dijken door het grondwater infiltreert. Dit proces wordt in de hand gewerkt door klimaatverandering. Door zeespiegelstijging neemt de druk vanuit de zee toe. En bij extreme droogte kan zoet grondwater geen tegendruk meer bieden, waardoor zout water steeds meer terrein wint.

De Noord-Nederlandse landbouw is grootverbruiker van zoet water en afhankelijk van de ‘nationale regenton’, het IJsselmeer. Met ingenieuze watersystemen wordt het water naar de akkers geleid om de sloten zoet te houden. Op Hegges akkers was het twintig jaar geleden gemakkelijk om het water bij de dijk zoet te krijgen, dat lukt nu maar moeilijk. „Als het kritisch wordt, heb je een race wie het eerst zoet water krijgt en dan is het gewas in Noord-Nederland niet als eerste aan de beurt”, zegt Hegge. Het was een van de redenen waarom hij besloot mee te doen aan het project; om te anticiperen op de toekomst.

Hegge zit naast zijn dochter Minou (25) aan de tuintafel van hun boerderij uit 1880, gebouwd net nadat het gebied werd ingepolderd. Op haar laptop haalt ze een overzicht van alle AquaPins in de omgeving tevoorschijn. Sinds een half jaar werkt ze bij LTO Noord, een partner van Boeren Meten Water. De pin in Hegges land is een groen driehoekje, maar die van zijn buurman is rood, en dus zout. Het laat zien dat verzilting sterk per perceel kan verschillen.

Boerenavonden

Jouke Velstra, directeur van Acacia Water en specialist op het gebied van watersystemen, is een van de initiatiefnemers van het project. Hij merkte dat waterschappen en boeren vaak in conflict waren over het zoutgehalte in de sloten, terwijl meetgegevens ontbraken. In 2013 begon hij met een enquête onder boeren met als belangrijkste vraag: heeft u last van verzilting? Daaruit kwam unaniem het antwoord: nee. Na wat gesprekken merkte Velstra dat de meesten eigenlijk geen idee hadden wat verzilting inhoudt. „We hadden eerst de vraag moeten stellen: weet u wat verzilting is, en hoe u het herkent?”

Voorlichting bleek een belangrijke stap. Ook omdat boeren er zelf, vaak onwetend, aan bijdragen: ze houden het grondwaterpeil onnatuurlijk laag, wat verzilting in de hand werkt. Velstra ging langs bij tientallen ‘boerenavonden’ om te vertellen over de risico’s van verzilting.

Boeren zijn praktisch ingesteld, zegt Velstra, ze moeten zelf ervaren wat het effect is op hun land. Dat ligt ook aan de basis van het project. „Zelf ondervinden, zelf ontdekken, dat motiveert om zaken aan te pakken.”

Nederland is beroemd om de strijd tegen het water. In de 21ste eeuw heerst een nieuwe dreiging, een strijd vóór zoet water: hoe gaan we dat opvangen, vasthouden en hergebruiken? Dat is niet alleen essentieel voor de landbouw, maar ook voor ecologische systemen en de toekomst van onze drinkwatervoorzieningen. Een groot pakket aan maatregelen en onderzoeken moet Nederland weerbaar maken tegen een zoetwatertekort in 2050.

Zouttolerante gewassen

Boeren Meten Water sluit hierbij aan. Maar een overkoepelende oplossing is er niet, omdat de mate van verzilting en de oorzaken sterk per perceel verschillen. Bij de een zal drainage werken, waarbij het zoute water naar beneden wordt gedrukt. Een ander moet stoppen met het beregenen van de akkers met water uit de sloten. Weer een ander zal moeten experimenteren met zouttolerante gewassen. Velstra: „We zitten nog in de fase waarin we veel nieuwe ideeën uitproberen.”

Toch dringt zich ook een vraag op: wordt de werking van de natuur niet verstoord door verzilting tegen te gaan? „Het is per definitie al een volstrekt onnatuurlijk systeem in Nederland. Het waterniveau in elke sloot wordt door de mens bepaald”, zegt Velstra. „Boeren kunnen nog lang vooruit met hun land als ze verzilting op de goede manier aanpakken. Maar dan moet je het wel gaan aanpakken.”