Het Haagse hitte-eiland koelt niet zomaar af

Je voelt de paar graden meer meteen. Loop van Den Haag Centraal, waar het altijd koud en schaduwrijk is door de ministeriële torens, langs de gracht met bomen naar het zuiden. De hoek om, het Hillebrant Jacobsplein op.

Grote herenhuizen en een toren rondom twee vijvers. In de grote vijver staan zes lusteloos spuitende fonteinen waardoor er een helder waterkringetje in de dikke groene algenlaag ontstaat. Het plein bestaat uit veel steen en weinig schaduw. Op zomerse dagen als vandaag kan het hier enkele graden warmer worden dan elders in Den Haag. En ’s nachts koelt het aanzienlijk minder af.

Maar het is op het Hillebrant Jacobsplein al weer wat koeler dan een paar jaar geleden. Rondom de kleine vijver is een plantenborder aangelegd, een kleine berk is vervangen door drie lindebomen. Voor dertig huizen zijn geveltuintjes aangelegd, en tegen sommige muren kruipen gevelplanten. „Op kleine schaal helpt het”, zegt bewoner Otto Thors. „Er is meer schaduw.”

In 2012 kwam TNO met onderzoek waaruit bleek dat Den Haag de grootste hitte-eilanden van Nederland had: versteende plekken waar wegdek, gevels en daken warmte opnemen, vasthouden en uitstralen aan de omgeving. Bewoners op dit plein in de Rivierenbuurt richtten de website hitte-eilanden.nl op, om aandacht te vragen voor hittestress.

Uit later onderzoek van de TU Delft bleek dat de Haagse hitte niet erger was dan in de andere steden, maar in de hofstad was de ernst van die hoge temperaturen bestuurlijk wel doorgedrongen. Want in een stad die al de dichtstbevolkte wijken van het land kent, waar moet worden bijgebouwd voor een groeiende én een steeds ouder wordende bevolking, zijn de inwoners kwetsbaar tijdens hete zomers. Er waren al zomers met meer sterfte dan gemiddeld in Nederland.

In het onderzoek van de TU Delft, in 2018, werd ook een aantal oplossingen voorgesteld: minder bitumen platte daken die de warme vasthouden, bij de renovatie van oude woningen niet alleen letten op het vasthouden van de warmte in de winter, maar ook op het koelhouden in de zomer. En vooral: minder steen en meer groen.

Sindsdien worden er door de gemeente jaarlijks duizend bomen uitgedeeld, wordt het kampioenschap ‘tegels wippen’ gehouden, zijn er subsidies voor het vergroenen van daken. De coalitieakkoorden van 2018 en 2019 beloofden „het aanpakken van de tien meest versteende gebieden in iedere wijk” en een „pleinenaanpak”, waarbij bewoners samen met gemeenten hun wijkplein konden herinrichten en vergroenen.

Bomen en bloembakken

Het hangt af van wie je het vraagt of het ook effect heeft gehad. De gemeente wijst op allerlei initiatieven: door de hele stad heen zijn bomen geplant en pleinen heringericht. Er werden 120.000 tegels vervangen door groen, en in 2020 werd 130.000 vierkante meter dak vergroend – het doel dit jaar is 260.000 vierkante meter. Een Cruyff-veldje heeft een infiltratiekrat (ondergrondse wateropslag) gekregen onder de betonnen zitbanken, het versteende plein bij de Julianakerk in Transvaal heeft nu een perk in het midden met vlinderstruiken.

Vaak zijn die initiatieven aangezwengeld of aangepakt door bewoners zelf. Zoals op het Hillebrant Jacobsplein. Het plein, dat in 2007 stadsvernieuwingsprijzen won, was gewoon te heet, zegt bewoner Otto Thors.

„Op de tekening van de architect zag je wel bomen, maar alleen de gebouwen werden opgeleverd. Bomen bovenop het parkeerdek kon niet, de draagkracht was niet sterk genoeg. Eigenlijk repareren we nu als buurt problemen in de publieke ruimte die de gemeente twaalf jaar geleden bij de aanleg niet heeft opgemerkt.”

Foto David van Dam

Veel hebben ze zelf gedaan: de geveltuintjes, de perkjes rond bomen. Ze hebben door 24 centimeter gewapend beton gehakt om planten te kunnen neerzetten. Niet alles kan: Thors vertelt dat het water in de grote vijver wel „twintig tot dertig graden” kan worden. Maar het is te ondiep om planten te laten groeien. „Dus we kijken uit op een groene andijviesoep.”

Hij vertelt over de buurtcoöperatie GroenDruk, die zij hebben opgericht – om de bewoners te mobiliseren én „de druk op de ketel te houden” bij het stadsdeel. Want hoewel „bestuurlijk iedereen vergroening van belang vindt, is het tempo waarop die tot stand komt traag”, zegt hij. „Hier hebben we genoeg buren met doorzettingskracht. Na tien keer ‘het kan niet’ horen, zouden de meeste anderen zeggen ‘laat maar’.”

„Het kan echt beter”, zegt PvdA-raadslid Janneke Holman over vergroening van de stad. Ze vertelt over de boomspiegels (perkjes rond bomen) die Hagenaars aanleggen en dan door de plantsoenendienst „gemaaid worden”, over iemand die beboet werd voor een geveltuintje tegen een elektriciteitskast. En over een speeltuin waar twee gemeentelijke afdelingen en een woningcorporatie naar elkaar wezen: „De bewoners zien een verloederd plein.”

Beeld NRC

Holman ziet dat in de welgesteldere wijken allerlei bewonersinitiatieven ontstaan. „In de meest versteende wijken – Transvaal en de Schilderswijk – wonen ook de meest kwetsbare inwoners. Daar is juist een impuls nodig.” Voor de Transvaal is net 10.000 euro beschikbaar gekomen om daar bomen te planten.

De Partij voor de Dieren ziet ook „terughoudendheid” bij de pleinenaanpak. „Het idee is nu vaak: zet ergens een boom neer en dan is het klaar. Een boom staat gelijk aan tien airco’s, maar alleen in een bepaalde omgeving. Als die betegeld is, verdampt het water bij de wortels”, zegt raadslid Robin Smit.

Verbeteringen gaan ‘heel traag’

De grote vraag is of Den Haag koeler is geworden. Het is lastig om te zien of de maatregelen effect hebben gehad, zegt Frank van der Hoeven van de TU Delft, die het hitte-onderzoek in 2018 uitvoerde. „Het KNMI meet buiten de stad. Wij hebben gemeten door bewoners zelf op hun balkons te laten meten. Dat maakte hun bewust, maar je krijgt enorme verschillen van plek tot plek. Het maakt uit of iemand meet aan de noord- of de zuidzijde, op de begane grond of hoger.”

Hij verwacht dat de verbeteringen „heel traag” gaan. „Hier en daar een boom erbij. Het duurt tien tot twintig jaar voor je een zodanige kruin hebt dat de boom een goede schaduw geeft.”

Foto David van Dam Foto David van Dam Foto’s David van Dam

Bovendien, zegt Van der Hoeven, „de meeste mensen verblijven voornamelijk in gebouwen. In bedrijfsgebouwen is vaak airconditioning. Kwetsbare mensen, kinderen tot 3 jaar en zeventigplussers, die zijn thuis.” En niet iedereen heeft „een volwassen boom voor de woning die goed in blad staat”, noch een huis dat is geïsoleerd.

Aan de hand van de data van 12.000 slimme Toon-energiemeters in Haagse woningen (die geaggregeerd zijn ontvangen van producent Quby om de privacy van bewoners te beschermen), kon hij zien wat er binnenshuis gebeurt tijdens een hittegolf. „Wat je ziet is dat de temperatuur toeneemt naar het middelpunt van de stad, dat de nabijheid van het Zuiderpark en het Haagse Bos weinig lijken te helpen, en dat de Noordzee koelte brengt.” Hij zag in de warme zomers van 2018 en 2019 pieken tot 40 graden.

„Het is fijn als de temperatuur op straat comfortabel is of dat een klein parkje niet al te verhard is”, zegt Van der Hoeven. „Maar dat is niet de plek waar je verkoeling zoekt in een week als nu.”

De gemeente Den Haag heeft alle zelfstandig wonende 75-plussers een brief gestuurd met warmtetips. Als de hitte langer aanhoudt, worden er „koeltecentra” geopend: religieuze gebouwen, bibliotheken en overheidsgebouwen.