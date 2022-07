Grootste cryptobeurs Binance krijgt miljoenenboete van DNB

Binance, de grootste handelsbeurs voor cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum, heeft een boete van meer dan 3,3 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB). De cryptobeurs wordt beboet vanwege het ontbreken van wettelijk verplichte registratie bij DNB, zo meldt de toezichthouder maandag. Binance kreeg al eerder een waarschuwing voor het gebrek aan registratie.

Doel van de registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten is het tegengaan van criminaliteit, zoals witwassen of het financieren van terrorisme. Criminelen gebruiken daarvoor vaak cryptovaluta omdat de transacties anoniem en niet of moeilijk te herleiden zijn. Als aanbieders van cryptovaluta zich niet registreren blijft „mogelijk een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten”, aldus DNB.

Risico voor consumenten.

Binance ontving de boete al eind april van dit jaar en diende ruim een maand later bezwaar in tegen het besluit. Bij het bepalen van de hoogte van de boete speelde mee dat de handelsbeurs, waar dagelijks ruim 13 miljard euro rondgaat, in Nederland veel klanten heeft. Ook telde mee dat de beurs een lange tijd zonder registratie actief was. De cryptobeurs heeft inmiddels een registratieaanvraag ingediend en is volgens de centrale bank in het hele proces erg transparant geweest over de bedrijfsvoering.

Binance is een platform dat online handelsdiensten en bewaarportemonnees aanbiedt. Het heeft geen officieel hoofdkantoor, maar het bedrijf staat geregistreerd op de Kaaimaneilanden, bekend als een belastingparadijs. Niet alleen De Nederlandsche Bank, maar ook financiële toezichthouders van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland onderzochten de werkwijze van het cryptoplatform. Zo was de toezichthouder van het VK vorig jaar van mening dat de activiteiten van Binance niet goed konden worden gecontroleerd, wat een risico vormt voor consumenten.