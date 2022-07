Geschorst door Zelensky vanwege landverraad, of speelt er iets anders?

Dat het hoofd van de geheime dienst SBOe het veld moet ruimen, zag men in Oekraïne wel aankomen. Er bestond grote onvrede over het functioneren van Ivan Bakanov, een jeugdvriend van president Zelensky zonder de juiste expertise.

Dat Zelensky ook Iryna Venediktova opzij zet, zorgt echter voor verbazing. Het hoofd van het Openbaar Ministerie leidt de vervolging van Russische oorlogsmisdaden en heeft in korte tijd internationaal gezag opgebouwd. Venediktova, benoemd in maart 2020, bezocht congressen (vorige week nog in Den Haag), gaf interviews (onlangs nog in NRC) en werkte nauw samen met internationale instanties zoals het Internationaal Strafhof.

Zondagavond maakte Zelensky bekend dat de twee topfunctionarissen uit hun functie worden gezet. Ze zijn (nog) niet ontslagen, benadrukte een medewerker maandagochtend. Vooralsnog zijn Bakanov en Venediktova geschorst, in afwachting van onderzoek naar hun functioneren. Beiden worden voorlopig opgevolgd door hun adjunct-directeur.

Volgens Oekraïense media draait de schorsing van Venediktova om corruptie

De directe oorzaak van de schorsing lijkt ernstig genoeg. Meer dan zestig werknemers van OM en SBOe werken vanuit door Rusland bezet gebied in Oekraïne tegen hun eigen land, zo liet Zelensky in een toespraak weten. Ze spelen geheime informatie door aan de Russische geheime dienst of werken op andere manieren ermee samen. Op dit moment loopt onderzoek naar 651 gevallen van mogelijk verraad en collaboratie. Nu wordt onderzocht in hoeverre dit aan Bakanov en Venediktova is toe te schrijven.

Roekeloos personeelsbeleid

Maar de schorsingen passen ook in een patroon. Vanaf zijn aantreden in 2019 heeft Zelensky de ene na de andere overheidsfunctionaris ontslagen, ook al waren ze soms net aan hun functie begonnen. Binnen een jaar na zijn aantreden stuurde hij politiek adviseur en spindoctor Andri Bohdan de laan uit – zonder duidelijke reden. „Ik weet niet wat je goed of fout doet, maar je roept bij mij een enorme irritatie op”, kreeg Bohdan te horen.

Venediktova’s voorganger als procureur-generaal, Roeslan Rjabospapka, overleefde slechts zes maanden aan de top van het Oekraïense OM. Volgens Rjabosjapka moest hij opstappen omdat hij weigerde voormalig president Petro Porosjenko strafrechtelijk te vervolgen. Ook de hoofden van de belastingdienst, douane en nationale bank moesten het veld ruimen. Binnen een jaar sneuvelde bovendien het voltallige kabinet, nadat premier Oleksi Hontsjaroek in opspraak was geraakt door een stiekem gemaakte opname van een vergadering waarin de premier zich laatdunkend uitliet over Zelensky’s begrip van economie. Twee weken geleden nog ontsloeg Zelensky vijf ambassadeurs, onder wie de omstreden ambassadeur in Berlijn, Andri Melnyk.

Lees ook over de jonge jaren van Zelensky

Het verloop in bestuurders was zo groot dat Zelensky’s hervormingsagenda vertraging opliep. Zelf klaagde de president over „bestuurlijke bloedarmoede”. Westerse bondgenoten maakten zich echter zorgen over zijn roekeloze personeelsbeleid. Toen Zelensky het OM (toen nog onder leiding van Rjabosjapka) liet hervormen, verloren ook de zes Oekraïense officieren van justitie die de MH17-crash onderzochten (in samenwerking met onder andere Nederland) hun baan. Het Nederlandse OM moest hemel en aarde bewegen om de Oekraïense aanklager Oleh Peresada voor het zogenoemde Joint Investigation Team (JIT) te behouden – zo niet als officier, dan toch als ‘adviseur’ van het OM.

Russische infiltratie

Dat Oekraïense overheidsfunctionarissen collaboreren met Moskou is bovendien minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. De afgelopen jaren heeft het Kremlin ambtenaren binnen het Oekraïense overheidsapparaat geronseld.

Op lokaal niveau lijkt de Russische infiltratie vruchten te hebben afgeworpen. In april ontsloeg Zelensky twee generaals van de Oekraïense veiligheidsdienst SBOe, wegens landverraad. Een van hen, Serhi Kryvoetsjko, was het hoofd van de afdeling Cherson, de zuidelijke stad die zonder slag of stoot in handen viel van de Russen. „We hebben het verprutst”, zei Zelensky’s adviseur Oleksi Arestovytsj destijds over de val van Cherson: „De grootste vraag is waar sprake was van incompetentie en waar van verraad.”

Oekraïense media en analisten geven verschillende lezingen over het opzij schuiven van Venediktova.

Sinds haar benoeming in maart 2020 was zij loyaal aan Zelensky, bijvoorbeeld door zaken tegen diens politieke vijand Porosjenko te openen. Corruptiezaken tegen verdachten uit de entourage van Zelensky daarentegen liepen door haar toedoen op niets uit. Volgens The Kyiv Independent blokkeerde Venediktova twee keer een omkopingszaak tegen Oleh Tatarov, adjunct-kabinetschef van Zelensky, door de aanklagers te vervangen en de zaak over te hevelen van het anticorruptiebureau van Oekraïne (NABOe) naar de SBOe van Bakanov, waar hij in een la verdween. Venediktova kon dit doen omdat het kantoor van de speciale aanklager voor corruptie (SAPO) al twee jaar geen directeur heeft. Vanwege het kandidaat-lidmaatschap eist de EU echter dat de SAPO eindelijk weer onafhankelijke leiding krijgt. Lees ook dit interview met Iryna Venediktova

Zonder de EU te noemen verwees Zelensky in zijn toespraak van zondag naar de noodzaak om capabele directeuren van de twee belangrijkste anti-corruptie instellingen (NABOe en SAPO). „Een overheidsinstelling kan alleen volledig functioneren met een effectieve leider.” Om de EU gunstig te stemmen, moet Venediktova mogelijk vertrekken. Een anonieme bron van de Oekraïnska Pravda noemt nog een reden: bij president Zelensky zou wrevel zijn ontstaan omdat de mediagenieke procureur-generaal zoveel internationale aandacht trekt.