Foto’s voortvluchtige criminelen te zien op vliegvelden

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) verspreiden de komende twee weken foto’s van voortvluchtige criminelen op beeldschermen op meerdere luchthavens. Op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport wordt de hulp van reizigers ingeschakeld om acht voortvluchtigen op te sporen. Dat meldt de politie maandag. Met deze campagne wil de politie informatie krijgen over de locatie en contacten van de misdadigers.

De acht mannen zijn veroordeeld voor onder meer gijzeling, mishandeling of moord. De meesten moeten een gevangenisstraf uitzitten, maar zijn voortvluchtig. Het vermoeden bestaat dat zij in het buitenland zijn om hun straf te ontlopen. Enkelen zouden onder een andere naam of met valse papieren naar een ander land zijn gereisd. Reizigers wordt gevraagd daarom op te letten in het buitenland.

Hoewel de politie soms vermoedens heeft in welk land een crimineel zich bevindt, kan arrestatie lastig zijn. Nederland heeft niet met alle landen een uitleveringsverdrag en per land verschilt de verjaringstermijn. Politie en justitie zoeken naar oplossingen om deze voortvluchtigen op te kunnen pakken. Tot 31 juli wordt daarom een beroep gedaan op reizigers.