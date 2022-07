DNB: stijgende energieprijzen hebben slechts ‘beperkt vat’ op winst van bedrijven

De sterk stijgende energieprijzen hebben maar „beperkt vat” op de winstgevendheid van Nederlandse bedrijven. Dat blijkt maandag uit een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB), die drie scenario’s ontwikkelde om het effect van de prijzen op het functioneren van de bedrijven te voorspellen. „Zelfs in een extreem scenario blijven de negatieve gevolgen te overzien”, schrijft de centrale bank. Daarom is er volgens DNB geen aanleiding tot overheidscompensatie voor energiekosten.

De hogere inkoopprijzen van energie zorgen wel voor hogere lasten voor ondernemingen, maar die lastenstijging blijft beperkt. Energieleveranciers rekenen de prijsstijgingen niet altijd meteen door aan hun klanten, en een deel van de lopende contracten is afgesloten met vastgelegde prijzen. „Transactieprijzen”, die bedrijven betalen voor hun energiecontracten, stijgen daarom minder hard dan „groothandelsprijzen”, die energieleveranciers betalen.

Het aandeel van bedrijven dat verlies draait, stijgt in het beste geval van 22,3 naar 25,5 procent, en in het slechtste geval tot 27,9 procent. De Nederlandsche Bank noemt ter vergelijking het aandeel van verlieslatende bedrijven in 2009, tijdens de kredietcrisis: dat was 34,6 procent. Een paar sectoren, zoals die van metaal en chemie, worden in alle scenario’s wel zwaarder getroffen dan gemiddeld: het aantal bedrijven dat verlies draait in de metaalsector zou in het slechtste scenario stijgen van 20 naar 60 procent.