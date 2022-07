Er stond een trekker op de stoep. In Amsterdam, overdwars voor de ingang van mijn appartementencomplex. Het kwam even heel dichtbij. O god, dacht ik, iemand heeft ze verteld dat ik havermelk in de koelkast heb. Het is een gekke zomer, met ruimte voor gekke gedachten. Een zomer waarin een trekker niet meer zomaar een trekker is. Ik wandel door een stad die in een permanente staat van werkzaamheden lijkt te verkeren. Dit is hem dan, denk ik, de zomer waar we de afgelopen jaren zo naar verlangden, de eerste zonder beperkingen.

Verre reizen kunnen inderdaad weer, mits je je vlucht haalt en je onderweg naar de gate niet al je ziel hebt achtergelaten, rolkofferend door tenten normaal gereserveerd voor een plaats delict. In restaurants en bars staan we weer boven op elkaar en ook festivals zijn er volop, maar er is een groot tekort aan materieel en personeel. De beloofde ‘summer of sex’ wordt door de apenpokken een ‘summer of blijf jíj nog maar wel even op anderhalve meter afstand’. Zelfs rustig toeren op een elektrische fiets zit er niet meer in, want die kan nu zomaar door elkaar geschud worden. Intussen slapen we onder de grijze deken van een oorlog in Europa. En dan is corona nog niet eens weg; we zijn bij de omikronvarianten inmiddels achter de komma bezig.

Nee, deze zomer lijkt niet op z’n foto’s.

Hoe naïef zijn we ook geweest? We leken zelf twee jaar stil te staan, maar de wereld draaide door, zo blijkt ook figuurlijk. Zó monomaan waren we bezig met corona, het was het enige tentamen waarvoor we leerden. Alleen een overvolle intensive care stond een onbezorgde zomer in de weg, het voornaamste leed was een mondkapje in de bus. Nu zitten we met uitgestelde zorg en uitgestelde zorgen.

Het koffietentje onder mijn huis meldde trots op het krijtbord bij de ingang dat ze bestellingen vanaf nu weer áán tafel kunnen opnemen – ze hebben weer genoeg mensen. Met het enthousiasme van een genderreveal meldden ze eveneens de langverwachte komst van drie parasols op het terras, waar je zelfs in de winter nog weg zou branden. Ik kijk naar de hekken met blauwe golfplaten voor de kerk aan de overkant. Al maanden is mijn uitzicht een terrein dat lijkt op een archeologische opgraving, maar zowaar valt nu het beloofde nieuwe plantsoen te ontwaren.

Klein geluk, we doen het er dit jaar maar mee.

