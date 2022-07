De ‘ultieme schaafbeleving’ verkoop je maar één keer

Zo ziet de geschiedenis van de kaasschaaf er dus uit. Zestien hangen er bij fabrikant Boska op een rijtje aan de muur. Bij de eerste staat het jaartal 1925, de nieuwste is van 2019. Soms heeft het snijblad een krul, soms is het handvat van steen, dan weer van staal of kunststof. Maar voor de leek zijn het snijbladen aan een handvat.

Zo niet voor industrieel ontwerper Frank de Smidt. Kijk, zegt hij, terwijl hij het jongste model in handen neemt: „Dít is dus de perfecte kaasschaaf.” Geschikt voor harde en zachtere kaas, plakken die niet mogen afbrokkelen of krullen, die niet te dun zijn en niet te dik. Een mooie plak kaas moet kunnen ademen, als wijn, om smaak te krijgen.

De Smidt en z’n medeontwerpers waren lang met de schaaf bezig voor ze ’m zo hadden. „Hierboven liggen 150 versies”, bevestigt Boska-directeur Martijn Bos. „We hebben wekenlang geoefend op kaas, zeep, komkommer…”

De Monaco+, zoals de marketeers het model uit 2019 met de „ultieme schaafbeleving” doopten, onderging in eigen huis tal van testen. Moest-ie van onderop worden geslepen? Van bovenaf? Hoe lassen we de steel aan het blad? Hebben we de goede kwaliteit verend staal? Ze dachten na over snijhoek en snijvlak, ze ontwikkelden een gepatenteerd diamantpatroon, ‘non-stick’ polijsten, gleufjes op het scherp die geen sporen op een plak kaas achterlaten – dat wil de handel niet – maar de plak wel soepel doorvoeren. „Kaas is vet; die mag op de schaaf niet vacuüm trekken”, licht Bos toe. Misprijzend: „De concurrentie gebruikt teflon.”

Voor de trendy zwarte uitvoering van de Monaco+ ontving het bedrijf in 2020 de gerenommeerde German Design Award. Ook kreeg de Monaco+ een Red Dot Design Award, een prestigieuze internationale ontwerpprijs.

Bij Boska (‘Bos Kaasgereedschappen’) vertellen ze dat verhaal graag. Want een kaasschaaf is nu eenmaal een gebruiksproduct waarover je als consument niet echt nadenkt, zegt hoofd marketing Monique Hullegie. Ja, op de dag dat-ie het niet meer lekker doet. En dan koop je bij de Action voor een euro of twee snel een nieuwe. Maar die zwarte Monaco+ kost 21,99 euro. Daar hóórt dus een verhaal bij, én levenslange garantie.

De Monaco+ kaasschaaf Foto Niels Blekemolen

Hoefijzers

Wie bij Boska in Bodegraven binnenloopt, treft een combinatie van museum, showroom en ontvangsthal. Bij de ingang hangt een collage van hoefijzers, gemaakt door grondlegger Willem Bos. Hij smeedde in 1896 zijn eerste kaasboor in het Zuid-Hollandse Bodegraven, hart van de Nederlandse kaashandel. Het bedrijf breidde uit met een ijzerwarenhandel en verwierf zich een positie als leverancier van professioneel kaasgereedschap.

Directeur Martijn Bos (45) is de vierde generatie. Na zijn studie small business nam hij de zaak in 2002 over. Waar vader Joop zich had toegelegd op professioneel kaasgereedschap – snijplanken, messen, snij- en portioneringsmachines – verschoof onder Martijn de focus naar consumenten, nieuwe producten en exportmarkten. Het assortiment food tools is verdiept – raclette, kaasfondue – en verbreed: ook voor pizza-, vlees- en chocoladeliefhebbers zijn er Boskaspullen gekomen.

Zo kon Martijn Bos het aandeel consumentenproducten in zijn omzet verhogen van 8 naar 80 procent. Ook de omzet vertienvoudigde, naar zo’n 20 miljoen euro. Die wordt behaald in liefst 108 landen. Daarvan moet je, erkent Bos, alleen België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en de VS serieus nemen.

Duurzaamheid is nu het leidend beginsel. Voor nieuwe producten betekent het dat ze levenslang moeten meegaan

Waar zijn vader stopte met tien medewerkers, zijn er nu zo’n zeventig. „Als je mee wil doen, heb je schaalgrootte nodig”, zegt Bos. Dat gaat dan vooral om mensen in ondersteunende functies, zoals sales, klantenservice en productontwikkeling.

De productie is uitbesteed. Veel komt uit China, ook de kaasschaaf, maar messen laat Boska in Italië maken en het haalt al zijn houten producten uit Polen. De Poolse fabrikant heeft een eigen bos. „We willen steeds meer lokaal produceren. Die twee Europese fabrieken werken 100 procent voor ons”, vertelt Martijn Bos.

Businessmodel

Omdat professionele afnemers geen gezeur willen, is kwaliteit voor Boska altijd belangrijk geweest. Nu is duurzaamheid het leidend beginsel. Wat Bos betreft ligt dit in elkaars verlengde. Voor de ‘ultieme’ kaasschaaf en andere nieuwe producten betekent het dat ze levenslang moeten meegaan. Kon in 2020 voor 23 procent van het assortiment die garantie worden gegeven, inmiddels is dat 49 procent, zegt hij met onverholen trots. Het betekent ook dat ontwerpen minimalistisch moeten zijn, tijdloos. Aan kaasschaven en fonduesets met trendy kleurtjes doen ze bij Boska niet meer, zwart en wit voeren de boventoon. En eerlijke materialen: staal, steen en hout.

Voor zijn omzet is het misschien geen goed idee om een kaasschaaf te maken die een mensenleven meegaan, weet Bos. Een tevreden gebruiker kan iemand een exemplaar cadeau doen, en je kan met een Van Gogh-handvat nog wat afzetten aan toeristen, mits corona uitblijft. Maar het bedrijf zal het vooral moeten hebben van nieuwe producten en markten en versterking van het merk. Bos: „Uiteindelijk hoop ik dat consumenten zo tevreden zijn dat ze ook andere producten van je kopen.”

Goede hoop heeft hij van de serie keukenmessen die Boska onlangs uitbracht, en van de ‘veggie- en vleesmarkt’. Voor marketeer Hullegie is er werk aan de winkel. „Ons doel voor 2030 is een Boska-tool op iedere counter, elke kaasafdeling, en in ieder huishouden. Uit de la, aan de muur, voor een feestje op tafel.” Makkelijk zal dat niet worden, weet ze. In messen en andere keukenspullen is de concurrentie enorm. „Maar we brengen onze knowhow uit de kaaswereld mee, en het vertrouwen dat we daarin hebben opgebouwd.”

Van de Amerikaanse markt verwacht Boska trouwens dat die weldra de Nederlandse overvleugelt. Afgelopen juni berichtte zelfs de gerenommeerde The Wall Street Journal over de Boska-kaasschaaf onder het kopje „A class shave ” – wat de onlineverkoop direct een impuls gaf. In dat artikel bleek dat de schaaf, 97 jaar nadat Boska zijn eerste exemplaar vervaardigde, nog steeds nieuwe mogelijkheden biedt. Een beroemde cocktailmaker vertelde zijn schijfjes citrus met een Boska-schaaf te snijden.