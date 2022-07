Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Kruk studeerde geschiedenis in Utrecht en politieke filosofie in Parijs. Hij werkte lange tijd vanuit Parijs als journalist voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Vanaf 2015 was hij voor Trouw enige tijd correspondent in Istanbul. Hij werkt aan een boek over opkomend illiberalisme en nationalisme in Europa. Hij schreef onder andere boeken over de Franse denker De Tocqueville, over het Parijse intellectuele leven en de over de Arabische Lente. In 2020 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

De heftigheid van het boerenprotest beneemt het zicht op de acties van klimaatactivisten. Zo blokkeerden leden van Exctinction Rebellion onlangs kortstondig de A12. De uit Engeland overgewaaide beweging blinkt uit door disruptieve acties. Ze blokkeren wegen en organiseren zogeheten Die Ins, waarbij leden voor dood liggen in de openbare ruimte. In april spoten leden van de beweging flessen nepbloed leeg bij het kantoor van Shell in Rotterdam.

De meer ontwrichtende klimaatacties leidden tot onbegrip en frustratie. Zo ging onlangs een filmpje viral van een snelwegblokkade in Maryland (Verenigde Staten). Activisten (niet van Extinction Rebellion) eisten hier dat president Biden een klimaatnoodtoestand afkondigt. Een vastgeraakte automobilist trad naar voren en stelde dat hij op borgtocht vrij was uit de gevangenis en terug de cel zou in moeten indien hij te laat zou komen op zijn werk. Hij smeekte doorgelaten te worden. De activisten bogen niet, ook niet toen de man zijn getatoeëerde bovenlijf in de strijd gooide.

Hardvochtig, maar wel consequent. De opwarmende aarde maakt immers ook geen uitzonderingen. Die denkt niet, ‘dat kuststadje ontzie ik’, of ‘die gletsjer daar mag bevroren blijven’. Maar in de publieke opinie werkt dat toch anders. Gespind door radicaal-rechtse influencers op sociale media werd het ineens een heel menselijk verhaal van je leven willen verbeteren versus starre activisten met een abstract ideaal. Drie keer raden naar wie de sympathie uitging.

Bij de boeren werkt het ook zo, zeker nu vanuit conservatief rechts wordt gedaan alsof de stikstofplannen niet zozeer een manier zijn om de Nederlandse biodiversiteit te redden, maar een ideologisch gemotiveerde aanval op het boerenleven, ‘als drager van de plattelandscultuur’. Daar horen waarden bij: ‘traditie, gemeenschapszin, conservatisme, dorpscultuur, geografische worteling’.

Oftewel: wat in de kern gaat over de hoeveelheid ammoniak in de grond wordt identitair gemaakt en vervolgens moreel geladen. Aan de ene kant heb je de gewortelde boeren (goed); aan de andere kant de ‘globalistische progressieven’ in de grote steden die de rest van de samenleving ‘een veganistische levensstijl willen opdringen’ (slecht).

Van een kwestie met als inzet de Nederlandse biodiversiteit zijn we zo in een wip bij klassiek wij-zij-denken. Het was een beproefde tactiek van populistisch reactionair rechts de afgelopen jaren, en tegelijk iets dat links tot waanzin drijft. Want hoe kan het dat links steeds verliest, terwijl het met de toenemende ongelijkheid, de wooncrisis en evidente klimaatverandering electoraal goud in handen heeft?

Een denker als de Belgische Chantal Mouffe pleitte eerder voor een ‘links populisme’, een links dat de harde tegenstelling niet schuwt en ook uit naam van ‘het volk’ durft spreken. Anderen pleitten ervoor om rechtse thematiek over te nemen, en wijzen op het Deense model. Weer anderen denken dat het vooral een kwestie van storytelling is: het ontbreekt aan een pakkend verhaal, aan emotie.

De linkse idealen, wortelend in de Verlichting, zijn vaak abstract: gelijkheid, rechtvaardigheid, en nu ‘klimaat’. Ze doen een beroep op de rede, op het geweten, en juist daar wringt het. Tot het potsierlijk werd, was ‘klimaatdrammer’ een briljante en in de VVD graag gebruikte vondst. Overtuigen, het beroep op de rede, heeft nu eenmaal beperkingen. Wel eens iemand ervan overtuigd verliefd op je te worden?

Ik zou zeggen: laat je geen zand in de ogen strooien en prik door de geschetste mythe heen van een ‘eeuwig Nederland’ van keuterboertjes die één zijn met de hen omringende natuur. Dat is juist verdwenen! Als er al iets de van zichzelf vervreemde moderniteit ademt is het wel onze bio-industrie of ons akkerland dat stijf staat van de pesticiden. Juist de stikstofcrisis leent zich voor een emotioneel nostalgisch verhaal. Ook klimaatactivisten ontkomen er niet aan om af te dalen tot het reptielenbrein.

