Complotdenkers krijgen vijf jaar cel met tbs voor mislukte moordaanslag op journalist

De twee mannen die vorig jaar een molotovcocktail in het huis van de Groningse journalist Willem Groeneveld gooiden krijgen vijf jaar celstraf met tbs. Dat is dinsdag besloten door de rechtbank in Groningen. De rechtbank plaatst de aanslag van Tjeerd P. en Jaimy John W. in de categorieën poging tot moord en brandstichting. Zij ondernamen een „doelbewuste actie tegen een journalist”, aldus de rechtbank. Het vonnis is identiek aan de strafeis die het Openbaar Ministerie stelde.

In de nacht van 18 op 19 augustus 2021 gooiden de mannen (32 en 33 jaar) een molotovcocktails — een met terpentine gevulde bierflesje, lont van wc-papier — in het huis van Groeneveld, die schrijft voor de lokale website Sikkom. De twee, die volgens het OM „overduidelijk zijn beïnvloed door complottheorieën”, hebben schuld bekend. Groeneveld schreef voor Sikkom veel over corona en complotdenkers. Voorafgaand aan de nacht in augustus had hij al een jaar geen coronademonstraties meer verslagen, omdat hij zich onveilig voelde.

‘Drie molo’s’

Die 18 augustus had hij toch weer een klein protest bijgewoond. De verdachten lazen daarna zijn artikel met de kop ‘Twintigtal demonstreert vreedzaam bij GGD-prikbus in Paddepoel. Vaccin is gentherapie en meer van dat soort gelul’. Later op de avond „smeedden zij, onder invloed van alcohol en drugs, plannen tegen hem”, zegt het OM. Ze overwogen graffiti op zijn huis te spuiten, of een baksteen te gooien. In een filmpje dat een van de verdachten voor het gooien van de molotovcocktails opnam, zegt hij volgens het OM „drie molo’s te gaan gooien bij een journalist, een vieze nazi”.

De twee verdachten van de aanslag leerden elkaar kennen tijdens demonstraties tegen de coronamaatregelen in Groningen. P. vertelde eerder deze maand in de rechtbank in Groningen dat hij zich op die plek door mededemonstranten „gehoord” voelde. „Voor het eerst voelde ik de liefde die ik nooit eerder gekregen had.” W. woonde demonstraties bij uit verveling. Hij was verslaafd aan harddrugs, naar eigen zeggen omdat hij zijn twee dochters, van verschillende moeders, niet meer mag zien. Volgens deskundigen zijn beide verdachten vanwege psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar.