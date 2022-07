Bijna 400 agenten bij aanslag Uvalde grepen te laat in vanwege ‘systematisch falen’

De 376 agenten die gealarmeerd werden toen een man twee maanden geleden leerlingen en docenten op een basisschool in de Texaanse plaats Uvalde beschoot, hebben te laat ingegrepen. Dat concludeert een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden van de staat, die zondag een rapport van 77 pagina’s over de aanslag publiceerde. De commissie noemt „systematisch falen” de oorzaak van de late reactie van de agenten: de school was niet goed genoeg beveiligd en het was niet duidelijk welk politieteam er de leiding had.

Op 24 mei vermoordde een 18-jarige schutter negentien kinderen en twee docenten op de Robb Elementary School, in het zuiden van de Amerikaanse staat Texas. Uiteindelijk werd de man door politieagenten doodgeschoten, nadat hij al meer dan een uur door de school had rondgelopen. Agenten kregen bij aankomst verkeerde informatie, zeiden sommigen van hen tegen de onderzoekers, waardoor ze niet wisten wat ze precies moesten doen. Maar de „chaotische” sfeer die de meeste agenten omschreven, had hen ten minste moeten aansporen meer vragen te stellen, schrijft de commissie.

De tekortkomingen van de politie suggereren een gebrekkige opleiding, wat resulteerde in „vele gemiste kansen, die tragische dag”, staat in het rapport. „Agenten gaven geen prioriteit aan het redden van de levens van onschuldige slachtoffers boven hun eigen veiligheid.”

Dat de politie fouten heeft gemaakt bij Uvalde, was al duidelijk. Een paar dagen na de schietpartij noemde de veiligheidsfunctionaris van Texas Steven McCraw het al een „verkeerde beslissing” dat agenten niet direct de deur van een klaslokaal doorbraken. Ze hadden de situatie niet als acuut dreigend ingeschat. Het eerste groepje van negentien agenten dat aanwezig was, wachtte op de gang op een speciale eenheid. Dat ook dat team niet naar behoren heeft gehandeld, bleek zondag uit het commissieonderzoek.

