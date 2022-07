Bij politie-optreden in Uvalde ging alles mis wat mis kon gaan

In totaal 376 agenten stonden er op 24 mei uiteindelijk in en rond de Robb-basisschool in Uvalde, Texas. Toch zou het 77 minuten duren voordat dit allegaartje van lokale politie, grenswachters en andere federale diensten de schutter uitschakelde, die zich al die tijd binnen verschanst had. Deze Salvador Ramos (18) richtte die dag een van de dodelijkste schoolschietpartijen uit de Amerikaanse geschiedenis aan door negentien kinderen en twee docenten te vermoorden.

Het gaat nog om een tussenrapport, maar de bevindingen die een onderzoekscommissie van het Texaanse deelstaatparlement zondag bekendmaakte, zijn vernietigend. Niet alleen was de beveiliging van het schoolgebouw niet op orde en werden veel signalen gemist dat Ramos van plan was een bloedbad aan te richten op zijn oude basisschool. Maar toen hij zijn slachtpartij eenmaal aanving, reageerden autoriteiten „lusteloos” en namen ze het ene na het andere verkeerde besluit, reconstrueert het rapport.

Toen Ramos rond 11.28 uur ’s ochtends de school naderde, kwam daar direct een melding van binnen op het alarmnummer. Hij had nog geen rijbewijs, verloor de macht over het stuur en reed zijn pick-uptruck in een greppel. Toen omstanders hem benaderden, opende hij het vuur om vervolgens richting de school te rennen.

Minuten na deze eerste melding waren al zeven agenten ter plaatse bij de school. Vervolgens ging van alles mis. Politiecommandant Arredondo hanneste met het aangespen van zijn radio’s en liet deze dus maar in zijn auto liggen. De schooldirectrice kon geen noodbericht sturen via de schoolapp door slechte wifi, maar sloeg ook geen alarm via de intercom. Docenten konden alleen via-via van het naderende gevaar horen. Een paar slaagde er tijdig in lokalen op slot te doen en kinderen te laten schuilen.

Deur op een kier, sloten lam

Sinds het eerste grote schoolbloedbad – dat van Columbine, in 1999 – moeten Amerikaanse klaslokaaldeuren vergrendeld kunnen worden. Maar op Robb zouden meerdere sloten lam zijn geweest en werden buitendeuren soms met een kei ertussen op een kier gehouden. Ramos kwam rond 11.33 zonder problemen de westvleugel binnen en liep lokalen 111 en 112 in. Daar loste hij in 2,5 minuten ruim honderd schoten met een legaal aangeschaft semi-automatisch wapen.

Toen agenten het gebouw instormden hingen overal kruitdampen en wolken van stof, door de vele kogels die waren ingeslagen in de gipsmuren. Op de vloer lagen kogelhulzen, maar ze zagen geen slachtoffers. Ook hoorden ze na binnenkomst nog circa zestien schoten. Toen een agent rond 11.37 bij klaslokaal 111 om de hoek naar binnen keek, werd hij meteen onder vuur genomen.

Politiechef Arredondo nam rond die tijd echter een omstreden besluit. Hij besloot niet langer uit te gaan van een ‘actieve schutter’, maar van een ‘verschanste schutter’-scenario. De dader moest voorzichtig benaderd worden, opdat hij geen andere slachtoffers zou maken in aanpalende klaslokalen.

Terwijl de school volstroomde met versterkingen, bleef onduidelijk wie er de leiding had. Zeker 73 minuten lang werd niet ingegrepen tegen de schutter. Veel tijd ging op aan overleg over een loper en gereedschap om deuren te openen. Dit terwijl onduidelijk was of de deuren wel echt op slot zaten – en niemand dit controleerde. Toen een speciale eenheid van de grenswacht klaslokaal 111 rond 12.50 eenmaal binnenging, schakelde zij Ramos vrijwel direct uit.

Waarschijnlijk viel het gros van de doden al bij de eerste salvo’s die Ramos afvuurde, concludeert het rapport. Maar de onderzoekscommissie kan niet uitsluiten dat gewonden onnodig zijn overleden, omdat zij niet tijdig medische hulp kregen.