Bij Klaterklanken is de muziek geïntegreerd in het landschap

Klaterklanken voelt een beetje als een tuinfeest op een zonnige dag, ongedwongen en gezellig. In een érg mooie en grote tuin, dat wel, en bij mensen thuis met opvallend veel geweldige musici in hun netwerk. De opening van de vijfde editie van het intieme klassieke-muziekfestival vond zondag plaats op het terrein van buitenplaats Elswout, tussen Haarlem en Zandvoort. Hetzelfde programma wordt nog drie keer herhaald op andere rustieke plekken in het land.

Elswout, eigendom van Staatsbosbeheer, is een attractie op zich. Een brede beukenlaan voert van de toegangspoort naar het festivalhart en een eerste doorkijkje naar het zeventiende-eeuwse landhuis. In het omringende bos waan je je in het buitenland, terwijl je via kronkelpaadjes en hangbruggen van concert naar concert struint. Her en der staan follies – beschilderde gevels die huisjes suggereren die er niet zijn. Net als een prachtige bemoste helling versterken ze de sprookjesbosallure.

De kracht van Klaterklanken schuilt in de manier waarop de muziek in de omgeving is geïntegreerd. Zo waren er geen podia. In het bos lagen kussentjes op de pleisterplaatsen van de concertwandeling, zodat je op armlengtes van de musici op de grond kon zitten. Alle concertjes waren kort, een minuut of tien, zodat ook kinderen aandachtig bleven luisteren.

Een optreden tijdens het Klaterklanken Festival op buitenplaats Elswout. Foto Rob Ouwerkerk

Innemende familievoorstelling

Het ADAM Quartet speelde een deeltje uit Haydns strijkkwartet ‘De leeuwerik’ (op. 64, nr. 5), maar maakte vooral indruk met Sort sol, speciaal voor hen geschreven door Geerten Feller. Sort sol (Deens voor ‘zwarte zon’) is het fenomeen van spreeuwenzwermen die de hemel verduisteren. Het gelaagde, zacht wiegende, opwiekende werk pakte alle toehoorders in, getuige het keuvelende nagesprek op de bospaden.

Een paar bochten verder klonken twee nummers uit het Great American Songbook, ‘Poor butterfly’ en ‘Tea for two’, prachtig helder en verhalend gezongen door Anna Serierse. Contrabassist Cas Jiskoot begeleidde en soleerde vernuftig, waarbij hij een hele band suggereerde. Slagwerk Den Haag creëerde een Efteling-vibe met stukken van Steve Reich, zoals Music for pieces of wood, waarvoor ze in het bos waren wezen sprokkelen.

Het MAAT Saxophone Quartet, dit seizoen winnaar van Dutch Classical Talent, speelde in de schaduw van een reusachtige eik een langer programma, samen met componist en duduk-speler Ghaeth Almaghoot. Zijn Aftab was een vervoerend stuk. Verrassend was het arrangement van Saint-Saëns’ Danse bacchanale.

Klapstuk voor de jongere luisteraars én hun ouders was de innemende familievoorstelling De wraak van Lorre van het Epos Ensemble en verteller Benjamin Murck, naar het boek van Tosca Menten. Lorre is een papegaai die opera kan zingen (hilarisch én virtuoos vertolkt door Murck), en daarom wil de gewetenloze impresario meneer Panini haar afpakken van het jongetje Jop. De stukjes Mozart en Bizet werden opgediend met de nodige poep- en piesgrappen en vonden gretig weerklank.

Klassiek Klaterklanken Festival. Gehoord: 17/7, Buitenplaats Elswout. Herh. 23/7 (Markelo), 24/7 (Olst) & 4/9 (Rozendaal). Inl: klaterklanken.nl ●●●●●