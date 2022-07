Ambtenaren Financiën betrokken bij fraudeschandaal Centrale Bank Suriname

Suriname is opnieuw in de ban van een groot fraudeschandaal bij de Centrale Bank van het land. Nadat aan het licht is gekomen dat met valse betaalopdrachten meer dan veertig miljoen Surinaamse dollar (zo’n 18 miljoen euro) is opgenomen bij de Centrale Bank door medewerkers van het ministerie van Financiën, is er een intern onderzoek ingesteld door president Santokhi. Ook onderzoekt Justitie de zaak.

Het is het tweede grote schandaal bij de Centrale Bank: eerder werd oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad bij verstek veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor deelname aan een criminele organisatie, geldverduistering en het overtreden van de anticorruptiewet. Hoefdraad, die tijdens de regering-Bouterse in eerste instantie werd aangesteld als president van de Centrale Bank en vervolgens als minister van Financiën, is sinds 2020 voortvluchtig.

Nu is er dus een nieuwe fraudezaak, die plaatsvindt in het tweede regeringsjaar van president Chan Santokhi. De fraude kwam aan het licht toen vorige maand een vervalste betaalopdracht werd ingediend bij de Centrale Bank en die vervolgens werd geblokkeerd. De zaak werd in eerste instantie stilgehouden door de regering, omdat het om een besloten onderzoek ging van het Openbaar Ministerie. Maar vorige week werd de zaak in het parlement aangekaart door de oppositie, waarna er wel duidelijkheid vanuit de regering moest komen.

Hoewel de zaak nog wordt onderzocht, is inmiddels bekend dat het om meerdere valse betalingsopdrachten gaat, dat de fraude al enkele maanden gaande was en dat er medewerkers van het ministerie van Financiën bij betrokken waren die, via valse betalingsopdrachten, geld wegsluisden bij de Centrale Bank. Dit geld werd vervolgens op rekeningen gestort van een lokale bank. Hiermee zouden in ieder geval door een aantal verdachten dure auto’s zijn aangeschaft. Het hoofd van de afdeling Comptabiliteit bij het ministerie van Financiën is gearresteerd. Twee andere medewerkers van het ministerie zijn verdwenen naar het buitenland. President Santokhi noemde de geldverduisteringszaak in de Surinaamse media een „een duidelijk geval van de georganiseerde misdaad”.

Roep om aftreden minister

In de Surinaamse gemeenschap is het nieuws rondom deze geldverduisteringszaak ingeslagen als een bom, omdat dit het zoveelste corruptieschandaal is. De roep om het aftreden van de minister van Financiën Armand Achaibersing is luid, maar president Santokhi zei dit weekend in de Surinaamse media dat hij dit te voorbarig vindt en dat de resultaten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie afgewacht moeten worden. De zaak komt boven op de al groeiende onvrede van de Surinaamse bevolking over het beleid van de regering-Santokhi. Maandag demonstreerden honderden ontevreden Surinamers op het Onafhankelijkheidsplein, voor de Nationale Assemblee, tegen de regering. Volgens de demonstranten moet het beleid drastisch omgegooid worden, is de stapel van schandalen te groot en moet er veel meer transparantie komen.

„Terwijl wij door de economische crisis en hoge prijsstijgingen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden, verrijken anderen zich en wordt geld van de bevolking weggesluisd”, zei een van de demonstranten boos tegen een Surinaamse radiozender. De organisatoren hebben aangekondigd dinsdag opnieuw de straat op te gaan.