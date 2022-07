Als huurder van een huis heb je minder zorgen

Haar huurappartement in een luxe woontoren in Rotterdam geeft haar een beetje een New York-gevoel, zegt Kelly Jayne Vink (33). Ze kijkt uit over de skyline van de stad en hoeft maar een stap buiten de deur te zetten voor koffie, een cocktail of een afhaalmaaltijd. Is de magnetron stuk of spoelt de wc niet goed door? Eén telefoontje en het wordt geregeld. Sinds kort heeft het gebouw zelfs een servicemanager die je was kan komen halen om naar de stomerij te brengen.

„Er wordt me hier veel uit handen genomen”, zegt Vink, die een onderneming heeft als socialemediamanager. „Huren was de beste beslissing ooit.”

En dat terwijl het haar door iedereen werd afgeraden. In 2013 had Vink haar eerste huis gekocht – noodgedwongen, want ze kon wel een hypotheek krijgen, maar geen huurwoning. Ze was er blij mee, maar er moest op den duur veel aan gebeuren. „Ik stond toen voor de keuze: of ik ga hier heel veel geld in pompen en blijf er een hele tijd wonen, of ik verhuis en besteed mijn geld en energie aan andere dingen. Iedereen adviseerde me: kopen. Maar met huren ben je heel flexibel en het scheelt een hoop tijd. Het staat voor mij voor een hoge kwaliteit van leven.”

Wie kán kopen, zál kopen – anders ben je wel heel dom. Dat is de maatschappelijke teneur. We spreken over ‘nog’ huren en ‘al’ een huis kopen. Over ‘wooncarrière’ en ‘woonambitie’, waarmee bedoeld wordt dat je de huurmarkt maar beter zo snel mogelijk kan verlaten. Huren is geld weggooien, vinden we.

Huren geeft ook flexibiliteit

Maar huren kan ook een bewuste keuze zijn, ingegeven door andere overwegingen dan ‘niet kunnen kopen’. Huren geeft (in theorie, bij een functionerende markt) vrijheid en flexibiliteit. Wie huurt, hoeft zich niet bezig te houden met het isoleren van vloeren, reinigen van gevels of herstellen van funderingen. „Je wordt ontzorgd”, zegt Kelly Jayne Vink. „Onderhoud zit bij de maandlasten inbegrepen. Als er in mijn koophuis iets stuk was, vroeg ik eerst een paar offertes op. Dat kost allemaal ruimte in je hoofd. Nu hoef ik nooit meer zelf met een schroevendraaier in de weer.”

Of, zoals een Twitteraar schrijft: „Huren is heerlijk. Ik spaar voor leuke dingen in plaats van een warmtepomp. Kan minder gaan werken als ik dat wil, want er is huursubsidie. Kan zo opzeggen en vertrekken. Als ik doodga neem ik toch niks mee.”

De populariteit van kopen blijkt duidelijk uit de nieuwste versie van het WoonOnderzoek van het CBS. Bijna alle kopers (91 procent) die willen verkassen, zoeken een andere koopwoning. Bijna de helft van de huurders met een verhuiswens zoekt een koopwoning. Dat aandeel is met zes procentpunt toegenomen sinds 2018.

Kopen raakte decennia geleden in zwang. Sinds 1986 is het eigenwoningbezit gestegen van 43 naar 60 procent. Het aantal koopwoningen verdubbelde van 2,3 naar 4,6 miljoen – vooral door een toename van het aantal koopappartementen. Het aantal huurwoningen is sinds 1986 daarentegen nauwelijks gestegen; slechts vier procentpunt, tot 3,1 miljoen in 2021.

Kopen is financieel gezien slimmer, is de algemeen geldende redenering: wie een huis koopt, lost maandelijks immers een deel van de hypotheek af en bouwt zo vermogen op. Bij stijgende huizenprijzen hoeft alleen de tijd zijn werk te doen: de woningeigenaar wordt vanzelf rijker. „De huurder is de loser van de woningmarkt”, schreef Yrla van de Ven, econoom en redacteur van economieblad ESB onlangs in Het Financieele Dagblad. Als starter lukt het haar niet een koopwoning te bemachtigen, waardoor ze, net als veel leeftijdsgenoten, is aangewezen op dure huur in de vrije sector. Hierdoor groeit de kloof met jongeren die met hulp van hun ouders wél een voet tussen de (gekochte) deur krijgen. „Woningbezitters zien hun vermogen toenemen en huurders niet”, schreef ze.

Toch adviseert Els de Vries (57), makelaar in Hoogeveen, haar zoon om níet te kopen. „Dat je met huren geld weg zou gooien snap ik, maar nu betaal je zó veel voor een woning, dat je in de financiële problemen komt bij een recessie”, zegt ze. „Dan moet je misschien je huis verkopen en zit je met je restschuld van twee, drie ton. Wie is er dan dom?”

Niet meedoen met ‘idioterie’

Zelf heeft ze ook niet gekocht. „Bijna vier jaar terug ben ik van Curaçao naar Nederland verhuisd. Ik ben bij een koopappartement gaan kijken in Breda, maar daar werd al zo veel overboden. Ik wil niet meedoen aan die idioterie. Mensen gaan over hun grens, ze gooien geld weg. Voor mijn klanten wil ik natuurlijk wel de hoofdprijs binnenhalen.”

Omdat er geen andere optie is, woont haar zoon nu tijdelijk bij haar met zijn dochtertje. „We zijn bezig met een sociale huurwoning voor hem, met een huur van 530 euro. Dan kan hij rondkomen. En je kunt een huurwoning ook helemaal naar je zin maken, in overleg met de corporatie. Zodat je er een hele tijd kunt wonen.”

Dat huren „minderwaardig” is en kopen „per definitie de superieure woonvorm”, is een „diep ingesleten aanname” die sinds decennia is gaan overheersen, schrijft stadsgeograaf Cody Hochstenbach (Universiteit van Amsterdam) in zijn boek Uitgewoond. „Woningbezitters zouden beter voor huis en omgeving zorgen. Zij zouden onafhankelijker en vrijer zijn, controle over hun leven hebben. Kopers zouden simpelweg betere burgers zijn dan huurders. Het is de mythe van woningbezit.”

Die mythe is, zo schrijft hij, sinds de jaren tachtig bewust aangewakkerd door politici, makelaars en hypotheekverstrekkers. Margaret Thatcher zette als premier van het Verenigd Koninkrijk vol in op het bevorderen van eigenwoningbezit en die beweging vond navolging in (onder andere) Nederland. Fiscale kortingen zoals de hypotheekrenteaftrek en subsidies voor woningeigenaren hebben kopen financieel aantrekkelijk gemaakt.

Intussen is huren door beleid juist mínder aantrekkelijk gemaakt, benadrukken huurdersorganisaties. Door de mogelijkheid van tijdelijke verhuur bijvoorbeeld worden huurrechten uitgehold, zeggen zij – nog los van de toegenomen prijs. „Je krijgt als huurder de keuze: kopen of creperen”, zegt Willy Lourenssen, al decennia actief in de huurdersbeweging. „Ik zie elk jaar nieuwe regels waardoor het moeilijker is als huurder om in verzet te komen. De huursector wordt gemarginaliseerd.”

Jan Kok, co-auteur van het studieboek Werken aan wonen en bestuurder van de Huurdersvereniging Amsterdam, valt op dat kopers in media vrijwel altijd worden afgebeeld als „vrolijke mensen”. „Kopen is tenslotte een feest. De aantrekkelijkheid van bezitsvorming via de woning wordt niet alleen in de reclame maar ook in de media in stand gehouden. Huurders komen meestal somber in beeld, te maken hebbend met problemen als huurverhogingen, afbraak en schimmel.”

Lees ook: Wat is eigenlijk een redelijke huurprijs?

De beslissing om te verhuizen wordt minder bepaald door woonbehoefte en woonwensen, en meer door de mogelijkheid om winst te behalen, schrijft Hochstenbach in zijn boek. „Het stimuleert een wereldbeeld waarbij de woning als financiële investering centraal staat.”

Terwijl er ook veel niet-financiële argumenten zijn die vóór huren pleiten. „Ik wil helemaal niet de verantwoordelijkheid van een koophuis”, zegt Maudy Lohaus (34). Ze heeft wel even naar een koophuis gezocht, maar is afgehaakt omdat ze het proces vervelend vond en geen enkel huis zo veel geld waard.

Nu huurt ze een ruim appartement in het Statenkwartier in Den Haag. „Het is mooi opgeleverd, de vloeren zaten er al in, alles is netjes afgewerkt. Dat ik weg kan wanneer ik wil, ervaar ik als een groot voordeel. Bij een koopwoning is dat veel meer rompslomp.”

„Ja, ik huur”, schreef FD-redacteur Joost van Kuppeveld onlangs in zijn column. „Financieel misschien, en maandlastentechnisch zeker, oliedom. [...] Maar ik slaap er wel beter van. Ik koop er als het ware voor mezelf een heleboel rust mee. Ik hoef me geen zorgen te maken over het niveau van de huizenprijzen of de rentestand, behalve over het algehele effect daarvan op de economie.”

Kelly Jayne Vink uit Rotterdam kan zich voorstellen dat ze over een paar jaar het bruisende stadscentrum wil verruilen voor meer rust. „Een vrijstaand huis in de natuur. Het lijkt me heerlijk ook dan naar de verhuurder te kunnen bellen: het dak lekt, kun je er iets aan doen? Huren bevalt me gewoon heel goed. Ik weet niet of ik ooit weer in een koophuis wil wonen.”