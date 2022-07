Ineens weet je ook weer wat een ideologie is: ik kijk nooit naar voetbal, maar zo af en toe wel naar de verrichtingen van de Nederlandse vrouwen. Daar ging geen blikseminslag aan vooraf, alsof ik plots gegrepen werd door het spelletje, wonderlijke bekering, oranje sjaal om. Nee, dat ik af en toe kijk naar de vrouwen is omdat ik dat juist vind, ideologisch juist.

Het is een beetje een griezelige manier van doen, omdat je je eigen hart en ziel zo uitschakelt.

Natuurlijk juich ik de emancipatie van het vrouwenvoetbal toe, heel terecht dat daar zendtijd en geld en nog zo wat dingen voor worden vrijgespeeld. Maar het blijft voor mij boogschieten: of het nu m/v/x is, het houdt mijn aandacht niet vast.

De geheugensteun die het toch dragelijk maakt is mijn zusje, allang dood. Toen zij elf was en ik dertien, speelde ze tijdens een vakantie een prachtwedstrijd in een Italiaans bergdorp, stoer, verdedigend, niemand kwam er langs. Ik stond aan de kant, klappen, aanmoedigen, en was me er terdege van bewust dat volgens de toen geldende geslachtsrollen ik daar had moeten staan op dat stoffige veld. Zij vervulde voor mij een omgekeerd soort broederdienst, zoals dat vroeger heette in militaire termen: ik was als oudere broer vrijgesteld van voetbalverplichtingen vanwege jongere zus.

Het was in mijn jeugd nogal wat om als jongen niet van voetballen te houden. Je moest jezelf verantwoorden, je was een beetje verwijfd of misschien wel homo en zo verder. Het is ironisch dat dat nog sterker opging voor meisjes die juist wel van voetballen hielden: die moesten zich verantwoorden, waren waarschijnlijk lesbisch zonder het nog zelf te weten, ‘tomboys’ in ieder geval... Voor vrouwen is dat gelukkig veranderd. Het betaalde, mannelijke voetbal lijkt zich nog in zijn geheel af te spelen in Saoedi-Arabië.

Ik hoorde laatst een moeder zeggen dat ze haar dochter ‘maar niet aan het voetballen krijgt’. Het meisje was nu toch al tien.

Die groepsdwang is iets afschuwelijks, en ik heb het altijd als een mensenrecht beschouwd om als jongen niet van voetballen te hoeven houden. Is het al zo dat meisjes zich nu ook moeten verontschuldigen? Het ideaalbeeld blijft toch: ongeacht sekse of gender je eigen voorkeuren bepalen, zonder dat daar meteen maatschappelijke bonus- of strafpunten op staan.

Nu dat vrouwenvoetbal langzaamaan serieus genomen wordt, krijg je ook van die gillende ouders langs de lijn, die hun dochters in agressiviteit verre overtreffen. Er valt aandacht en status en voor de besten ook wat geld te vergeven. Gymnasiumdwang, viooldwang en voetbaldwang, dat laatste nu ook voor meisjes.

Emancipatie: drie kwart deel vooruitgang, een kwart nieuwe knechting.

